Narko og våben: 21-årig langelænder sigtet og fængslet

OPDATERET MED FLERE OPLYSNINGER:

TRANEKÆR: En 21-årig mand fra Tranekærområdet er onsdag ved Retten i Svendborg blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med et grundlovsforhør.

Manden blev anholdt tirsdag og er sigtet for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder samt overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Ifølge sigtelsen fandt politiet en skarpladt jagtriffel hos manden samt 100 gram amfetamin og 49 gram MDMA. Desuden er han sigtet for i en periode fra foråret 2017 og indtil tirsdag i denne uge at have solgt 2,4 kg amfetamin til andre, oplyser anklagerfuldmægtig Christian Nielsen, Fyns Politi, til Fyns Amts Avis.

Hvordan manden stiller sig til sigtelsen fremgår ikke, da grundlovsforhøret på begæring af anklageren blev holdt for lukkede døre, men han modsatte sig ikke varetægtsfængslingen, tilføjer Christian Nielsen.

Manden blev anholdt, da Fyns Politi tirsdag den 15. januar ransagede hans bopæl på Langeland, oplyser Fyns Politi en pressemeddelelse.

Ud over den nu varetægtsfængslede mand blev også en kvinde anholdt under politiets aktion. Hun er sigtet for hæleri og blev løsladt efter endt afhøring.

Christian Nielsen vurderer ikke, at sagen har sammenhæng med en tilsvarende sag fra Simmerbølle, hvor to mænd sidder fængslet, sigtet for lignende kriminalitet.

Men til gengæld er der tråde til en anden aktuel sag, mener politiet.

Det er kun en uge siden, at Fyns Politi ransagede to andre adresser på Langeland samt otte adresser i Svendborg, og der er en klar sammenhæng imellem de to aktioner, vurderer Fyns Politi.

- Vi har igennem længere tid holdt et yderst vågent øje med Langeland og det øvrige sydfynske område. Vores viden om, hvad der foregår lokalt, er stor, og ingen i det kriminelle miljø kan derfor vide sig sikre. Vi kan hurtigt rykke ud - og det gør vi, når de kriminelle mindst venter det, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen i pressemeddelelsen.