Næstformand for lokal FGU-bestyrelse: Forhastet at lukke VUC-afdeling på Langeland - lav beslutning om!

Næstformand i lokal FGU-bestyrelse håber på, at beslutningen bliver omgjort, og der kan etableres et samarbejde

LANGELAND: Lukningen af VUCs afdeling på Langeland er forhastet. Ledelsen for HF & VUC Fyn bør genoverveje situationen og se at få søgt penge fra den pulje på 60 millioner kroner, der er afsat for afbøde effekterne for VUC, når den nye uddannelse FGU bliver etableret.

Det mener viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S), som er Langelands repræsentant i bestyrelsen for FGU Syd- og Midtfyn. I denne bestyrelse er hun næstformand, og Lisa Pihl Jensen håber på, at man både kan redde VUC-afdelingen, som ligger i Rudkøbing, og få den afdeling af FGU på Langeland op at køre, som planerne går på.

- Vi er ikke store nok til at få egen FGU-skole, men en afdeling er realistisk. Det samme er at bevare VUC-afdelingen. Der må kunne laves nogle fællesskaber, så man udnytter ressourcerne bedst muligt, og folk får glæde af hinanden. Det vil være en katastrofe for Langeland, hvis VUC-adelingen forsvinder. Mit håb er, at vi både kan tilbyde FGU og derefter VUC. Så vil nogle måske blive så stærkt rustet, at de søger videre i uddannelsessystemet, for eksempel i Svendborg, nævner Lisa Pihl Jensen.

Et foreløbig skøn går på, at FGU-afdelingen på Langeland skal have 36 elever for at være bæredygtig.

Problemet er, at de to uddannelser for nogles vedkommende vil appellere til samme målgruppe. Det er i hvert fald en af de begrundelser, som er brugt for lukningen. En anden er økonomi.

Rektor for HF & VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl, har tidligere over for avisen nævnt, at VUC Langeland vil give underskud på mellem en og halvanden million kroner årligt, hvis den skulle køre videre under de nuværende forudsætninger.

- Men jeg mener stadig, at ledelsen bør genoverveje situationen. Man bør have is i maven og se, om ikke man godt kan fortsætte på Langeland alligevel, fastslår Lisa Pihl Jensen.