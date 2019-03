Næstformand for HF & VUC. Langeland langt fra bæredygtig

LANGELAND: Står det til næstformanden for HF & VUC Fyn, Kristian Grønbæk Andersen, ændrer kriterierne for at få del i statens pulje til nødlidende VUC-centre intet for HF & VUC Langeland, som er stærkt truet af lukning.

Beslutningen om stop til sommer blev truffet i bestyrelsen i december, men især lokale kræfter forsøger at ændre beslutningen.

- Langeland lever op til en del af de kriterier, som Undervisningsministeriet har meldt ud, men det væsentligste, som gælder en bæredygtig drift, kan man ikke klare. Som det ser ud nu, vil der være 25 årskursister, og det er langt fra de tal, som Undervisningsministeriet har sat op, fastslår han.

- Det er derfor ikke blot en overgangsfase, vi taler om, hvor man blandt andet kan finde en billigere husleje, men også tiden efter de tre år, så med mindre der indtræffer et mirakel med en masse flere kursister, kan jeg ikke se, at det lader sig gøre at videreføre afdelingen på Langeland, uddyber næstformanden.

Undervisningsministeriet har tidligere talt om, at bæredygtighed for en VUC-afdeling betyder, at der skal være 75-80 årskursister.

Begrebet en årskursist svarer til, at der er undervisningsaktivitet på et sted, som svarer til, hvis der var en kursist på fuld tid i et helt år. Men timerne kan sagtens være fordelt på flere personer i alle mulige kombinationer.

- Så det betyder ikke, at der skal være 25 elever på alle hold, men at køre ned i holdstørrelser på måske blot 10 er for lidt. Det kan være hyggeligt med et hold på 10, men det er bestemt ikke bæredygtigt, påpeger Kristian Grønbæk Andersen.

Problemet med få kursister på Langeland er ikke nyt, nævner han.

- Man kan bebrejde os i bestyrelsen, at vi i flere år har "sat kikkerten for det blinde øje" og ikke har ønsket at få de konkrete tal på bordet. Men det har vi jo nu, hvor vi i flere år dels har haft en reduktion i de årlige økonomiske tildelinger på to procent, dels haft andre besparelser, tilføjer næstformanden.