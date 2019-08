Når folk er i havsnød: Søredning er forskellig fra gang til gang

LANGELAND: Farvandene ved Langeland dannede i sidste uge rammen om to redningsaktioner inden for få dage. Den ene endte lykkeligt og med hovedpersonerne - et hollandsk ægtepar med bopæl i Tyskland - formentlig totalt uvidende om, at man ledte efter dem. De blev set i god behold ved Tårs på Lolland og med deres jolle solidt fortøjet. Den anden redningsaktion fik et anderledes trist udfald. Den blev afblæst, og senere blev en 69-årig tysk sejler fundet død ved Bagenkop.

Når man disponerer en redningsaktion, vil der i udgangspunktet altid blive taget stilling til den konkrete situation, påpeger chefen for Nationalt Marine Operationscenter, Per Ring Henriksen.

Dette center var tidligere og indtil 2014 kendt som SOK (Søværnets Operative Kommando).

- Når der igangsættes en redningsaktion til søs, forestår vi den praktiske del. Det er os, som styrer og koordinerer, og vi inddrager alle de midler, som er nødvendige i den konkrete aktion. Og naturligvis foregår det hele i tæt samarbejde med politiet og de civile myndigheder. Der kan være samarbejde med lokale kystredningstjenester, marinehjemmeværnet med flere. Er der andre landes flådefartøjer i nærheden, som vi så ved den ene aktion, bliver de også bedt om at hjælpe. Det kan være fiskere, lystsejlere og andre. Når man er på havet, er man forpligtet til at hjælpe, og det sker da heldigvis også i langt de fleste tilfælde, fortæller Per Ring Henriksen.

Der er sjældent to redningsaktioner, som helt ligner hinanden, og det vil selvsagt også spille ind, hvilken årstid man befinder sig i.

Erfaring og sund fornuft er to gode ting at have med, når der skal reddes folk på havet.