Musikefterskole på Langeland: Bredt spektrum af originale og anderledes oplevelser

HUMBLE: Efterårets koncertprogram på Musikefterskolen i Humble byder på koncertoplevelser lige fra dekonstrueret brasiliansk folkemusik til DJ og producer Anastasia Kristensen. Koncertprogrammet skal præsentere skolens elever og andre interesserede for et bredt spektrum af originale og anderledes musikoplevelser.

Musikefterskolens koncertprogram åbner 16. september, hvor man kan opleve den brasilianske kvintet Satanique Samba Trio. 8. oktober gæster Himmelrum efterskolen, og 4. december kommer Gurli Octavia. Anastasia Kristensen optræder 11. november.

- Vi har en ambition om at blive et musikalsk og kulturelt samlingspunkt på Langeland. Som musikefterskole ønsker vi at give noget tilbage til lokalmiljøet og bidrage til musikoplevelser ud over det sædvanlige til en pris, som de fleste kan være med på, fortæller forstander Jonas Hald i en pressemeddelelse. /EXP