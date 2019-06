BAGENKOP: Han har en lang uddannelse inden for både rytmisk og klassisk musik. Og selv om man måske forbinder navnet Georg Jensen med sølvtøj, så er der i dette tilfælde snarere tale om slagtøj.

Men Georg Jensen, der bor i Fredsbjergparken i Bagenkop, gør sig ikke blot på trommer, han mestrer nemlig stort set alle musikinstrumenter, og han har undervist på en række musikskoler - sidst har han drevet sin egen, "Den alternative Musikskole" i Svendborg.

Fra at have haft en fast base for musikskolen har han nu valgt at fungere som mobil musiklærer og tilbyde undervisning hos kursisterne i egne hjem.

- Der er mange, der kan have svært ved at tilrettelægge hverdagen, når de skal nå ting til bestemte tidspunkter, så her skal de ikke tænke på transport og så videre, men kan få tilrettelagt en undervisning, der tilpasses efter egne behov, der hvor de har hjemme, siger Georg Jensen.

Han tilføjer, at det også har den fordel for ham selv, at han ikke er bundet op af en dyr husleje eller krav i forbindelse med lejemålet. Nu skal han bare pakke instrumenterne, som han transporterer på en trailer med top.