Museumsskib sikret: Lokalt skibslav køber fartøjet for en krone

Kim Welcher (DF) glædede sig over, at et stykke maritim kulturhistorie bevares lokalt.

Der er et par uafklarede punkter, herunder spørgsmålet om den fri-liggeplads, som Mjølner har i Rudkøbing Havn. Tonni Hansen forventede, at Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget snarest tager sagen op.

- Vi er heldige, at frivillige vil købe og overtage Mjølner, så den beholdes lokalt, og skibslavet får mulighed for at søge fonde, som vi som kommune ikke har kunnet, påpegede borgmester Tonni Hansen (SF).

Der er en række betingelser tilknyttet, især at lavet skal have ændret sine vedtægter, så det fremgår, at eventuelle ændringer i skibslavets formålsparagraf skal forelægges den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse i Langeland Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste efterår i forbindelse med budgetforliget at skille sig af med Mjølner og dermed spare 50.000 kroner årligt. Nu er man altså nået et væsentligt skridt videre.

Ordentlig tur på bedding

Formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V), mente at have set et sted, at Mjølner trænger til en ordentlig overhaling, som han udtrykte det.

- Jeg kunne forestille mig, at det kan blive en del af den aftale, vi skal supplere med med skibslavet, sagde han.

Lisa Pihl Jensen (S) var glad for, at man havde fået skabt en forening, der tager sig af Mjølner.

- Så håber jeg, at det bliver bedre med brugen, og at Mjølner bliver et bedre aktiv for Langeland Kommune i fremtiden, nævnte hun.

Formanden for Skibslauget Mjølner, Jørgen Rasmussen, glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning og håber, at der bliver taget hånd om fripladsen og vedligeholdelse af Mjølner, der skal på land og i hvert fald trænger til en omgang maling.

Han vurderer, at friliggepladsen udgør en værdi på 8-10.000 kroner, penge, som lavet altså kan spare, hvis ordningen videreføres.

Indtil videre har omkring 70 personer ytret interesse for at være med i skibslavet, herunder folk, der kan sejle, oplyser formanden.

- Der er ikke sendt kontingentopkrævninger ud endnu, men det kan vi snart, og de folk, som har de nødvendige papirer til at føre skib, skal naturligvis uddannes til at sejle Mjølner, nævner Jørgen Rasmussen.

Man skal være medlem for at kunne komme med ud på tur med Mjølner, og skibet må ikke chatres ud, så hvis for eksempel en virksomhed vil bruge Mjølner til sommerudflugt for medarbejderne, skal virksomheden tegne medlemskab.