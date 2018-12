Museumskibet Mjølner: Forening klar til at overtage skibet

LANGELAND: Foreningen, der skal drive det tidligere museumskib Mjølner, er nu på plads.

Jørgen Rasmussen blev formand for foreningen, der har fået 65 tilkendegivelser fra folk, der gerne vil være medlemmer, og 30 deltog i den stiftende generalforsamling.

Langeland Museum har på et bestyrelsesmøde godkendt, at skibet kan overdrages til foreningen for et symbolsk beløb.

Konstruktionen skal dog endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden alt formelt er på plads./maram