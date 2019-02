Museumsinspektør fortæller om langelandske kulturmiljøer

Langelands Museum har udpeget forskellige steder på Langeland som kulturmiljøer. Det kan man høre museumsinspektør Cecilie Bønnelycke fortælle om ved et arrangement i Frivillighuset den 28. februar.

LANGELAND: Hou Nordstrand, Lohals, Strynø by, Hennetved, Rue Villavej og Ringvejen er steder, som har det til fælles, at de alle er blevet - eller er ved at blive - udpeget som kulturmiljøer af Langelands Museum.

I 2017 aftalte Langelands Museum og kommunen, at museumsinspektør Cecilie Bønnelycke skal gennemgå og beskrive cirka tre kulturmiljøer om året og levere beskrivelse og vurdering til kommunen. Meningen er så, at beskrivelserne skal danne grundlag for kommunens administration og planlægning af kulturmiljøerne.

Kulturmiljøerne skal også være en del af den kommende planstrategi og den næste kommuneplan. Ikke nødvendigvis gennem bevarende lokalplaner - måske bare i form af gode retningslinjer, almindelig forståelse og hensyntagen.

På den måde kan Langeland Kommune udvikle en politik for de mange værdifulde kulturmiljøer på Langeland og Strynø - ud over Rudkøbings indre by og Tranekær.

Ved et arrangement, som foregår i Frivillighuset på Fredensvej 1 i Rudkøbing, fortæller museumsinspektør Cecilie Bønnelycke for første gang om, hvad et "kulturmiljø" er, hvordan det skal udvælges og beskrives - og hvad konsekvensen bør være.

Det er Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, som står for arrangementet, som finder sted torsdag den 28. februar klokken 19.