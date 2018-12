Museum skal være byens åndehul: Her er Realdanias planer for Rudkøbing

Langeland Kommune har netop offentligjort en udviklingsplan for Rudkøbing by, lavet for Realdania, der samler sig omkring Langelands Museum i Østergade

Rudkøbing: Igennem næsten et år har Rudkøbing ventet på den udviklingsplan, som Realdania har betalt 250.000 kroner for at få lavet. Planen samler sig især omkring Langelands Museums ejendom i Østergade. Haven bag Langelands Museums bygning i Østergade skal åbnes for publikum. Indgangen til museet skal flyttes fra portåbningen til nabobygningen, som museet også ejer, og hvor der i øjeblikket er børnetøjsforretning i underetagen. Det er et af hovedpunkterne i den udviklingsplan for Rudkøbing by, som Langeland Kommune netop har offentliggjort. Rapporten er lavet af konsulentfirmaet Hauxner for Realdania, der har reserveret 7,7 millioner kroner til byudvikling i Rudkøbing under projektet hovedbyer. I øjeblikket venter Langeland Kommune på, om Realdania vil investere de mange penge i projektet. En afgørelse, der træffes inden for nærmeste fremtid.

Tidsplan for byudviklingsprojektet Realdania har i forundersøgelsen skitseret en tidsplan for gennemførelsen af de tre indsatser:Januar - marts 2019: Der vælges rådgiver til wayfinding-projektet, og dialog med museet går i gang.



April - juli 2019: Wayfinding-projektet konceptudvikles, og der vælges rådgiver og laves udbudsmateriale til arbejdet med museet.



August - februar 2020: Museumsprojektet projekteres, myndighedsbehandles og kommer i starten af 2020 i udbud. Skilte- og wayfinding-projektet kommer i udbud og realiseres.



Marts - august 2020: Museets nye indgang og museumsporten etableres, og loen istandsættes. Wayfinding-projektet lanceres.



September - oktober 2020: Arbejdet med museumshaven og hegnet fuldføres og loen indrettes. Den nye museumspassage åbner for offentligheden.

Museumshaven skal være åndehul for byens gæster og indgangtil byens "rygrad" Østergade. Arkivfoto.

Haven skal være bindeled Museumshaven skal fungere som et åndehul for turister, gæster og borgere. I haven findes en større bygning kaldet loen, som tidligere har huset en mindre søfartudstilling, men som i dag er noget forfalden. I forslaget fra Realdania skal loen restaureres og om sommeren benyttes som café, men også som et aktivitetscenter, der eventuelt kan bruges som skoletjeneste og samlingsted i vinterperioden. Haven skal samtidig være bindeled til den sti, der går fra havnen op langs biografen over parkeringsområdet Grønnegården og herfra ind i museumshaven, hvor den skal fortsætte gennem den nuværende indgang til museet, som er bygget op inde i portåbningen og fungerer som entre og museumbutik - ved at lukke porten op og føre den tilbage som port, får man en gennemgang og et bindeled mellem stien, haven og byen. Ifølge Realdania-rapporten skal kommunen satse på én sti fra havnen til Østergade, som kaldes byens rygrad. Stisystemet skal følges op af et såkaldt wayfinding-projekt, der skal knytte byen bedre sammen og synliggøre forbindelser, attraktioner og funktioner. Konsulentfirmaet foreslår et konkret skilteprojekt og et digitalt formidlingsprojekt. Der er penge til skilteprojekt i anbefalingerne, men der er ikke afsat penge til et digitalt projekt. Det er den plan, Realdania vil sætte knap otte millioner kroner i, hvis kommunen synes, det er sådan byudviklingen skal foregå.

Porten ind til gården og haven bag museet skal genetableres som port og indgang til haven, mens museet skal have indgang i nabobygningen, der er mere handicapvenlig. Foto: Gitte Kjeldal

Borgmester begejstret Borgmester Tonni Hansen er begejstret for planen og håber Realdania vender tommelen op for projektet. - Der var mange positive tilkendegivelser, da vi fik planen gennemgået på økonomiudvalgsmødet forleden, siger Tonni Hansen. - Jeg synes, det er en spændende plan. Hauxner har haft en meget fin fornemmelse af vores by, hvilken historisk perle byen er og hvor velbevaret, nogle gange, fordi udvikling er gået forbi os, men det har betydet en helt unik by, der ikke findes ret mange andre steder i Danmark, siger han. Pengene til undersøgelser kommer fra et projekt, Realdania kalder Hovedbyer. Udgangpunktet er at styrke større byer i udkantsområder, så de får mulighed for at fungere som katalysator for udviklingen i hele området.