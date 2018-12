Mor håber stadig at redde lukningstruet børnehave i Rudkøbing: Møde i politisk udvalg

RUDKØBING: Sagen om lukningen af børnehaven Pyramiden i Rudkøbing vil blive taget politisk op i næste uge. Det fremgik under kommunalbestyrelsens møde, hvor Ellen Trae, der er medlem af forældrerådet ved søsterbørnehaven Vejlen, under spørgetiden ville høre, hvordan det går.

De 30 børnehavebørn og personalet skal rykke nogle hundrede meter væk til Vejlen. Kommunalbestyrelsen kalder det en flytning, da Pyramiden og Vejlen er dele af samme juridiske enhed.

Forældrerådene ved både Vejlen og Pyramiden havde for nylig et møde med borgmester Tonni Hansen (SF) og formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V) og embedsmænd. Herefter blev forældrerådene bedt om at sende kommunen en skrivelse med deres synspunkter og oplysninger.

Skrivelsen er sendt til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Fyns Amts Avis har søgt og fået aktindsigt hos Langeland Kommune i denne skrivelse.

Forældrene påpeger blandt andet, at der kan blive tale om overbelægning, da børnetallet for Langeland Midt er større end ventet, og man er foruroliget over det, man betegner som upræcise tal. Inden for den seneste måned har flere forskellige tal været i spil, anføres det.

Forældrene nævner, at da man lukkede en anden afdeling (Solsikken) og inkluderede børn med særlige behov i Pyramiden, satte man tallet ned her fra 46 børn til 30 almene pladser. Man lod de otte børn med særlige behov tælle dobbelt, og det har man ikke taget højde for i det "nye" Vejlen, nævnes det.

- Hvis man lukker Pyramiden, som er egnet til at tage hånd om børn med særlige behov, er vi bekymrede for, at der vil blive et øget behov for at købe dyre specialpædagogiske pladser uden for kommunen. Man har netop kunnet skære i puljen til disse pladser for budgetåret 2019, skriver forældrerådene.