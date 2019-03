Møde om omsorgsfag: Forsøg på at tiltrække mænd på Langeland

- Måske er det for folk oppe i alderen ikke så aktuelt at tage en egentlig uddannelse inden for SOSU-fagene, men det kan til gengæld være en mulighed at prøve sig af som ufaglært. Andre kan godt se sig selv i dette fag og har brug for flere oplysninger, også set i forhold til, om de tror, at de er egnede, siger Tina Kruse.

Som det er fremgået både i lokale og landsdækkende medier, er der brug for mange flere hænder inden for plejeområdet, og behovet vil stige de kommende år i takt med forøget gennemsnitlig levealder i den danske befolkning, som også gør flere mere plejekrævende.

- Det er jo ingen hemmelighed, at omsorgsfagene mest er kendt som kvindefag. Vi er hos os så heldige også at have mænd ansat, og vi ser gerne flere i branchen, både her og andre steder på Langeland, fortæller plejehjemsleder Tina Kruse, Lindelse Plejecenter.

LINDELSE: Med overskriften "Er du mand for et brancheskift" blev der forleden holdt møde for mænd på Lindelse Plejecenter. Ideen og formålet var at få øjnene op for folk af hankøn på - eller på vej ind på - arbejdsmarkedet for de muligheder, der findes i omsorgsfagene.

- Det vil der sikkert også være mandlige modtagere af pleje, som vil blive glade for. Hvis der kommer en ansat med for eksempel håndværker- eller fiskerjargon i sit sprog, påpeger lederen.

- De kan enten henvende sig her hos os på Lindelse Plejecenter. Eller hos et af de andre plejecentre eller i hjemmeplejen. Så kan der blive sat et møde i stand, hvor man kan tale nærmere sammen. Man kan også gå via jobcentret. Men vi kan ikke tilbyde folk udefra at følge arbejdet hos os en dag af hensyn til modtagerne af personlig pleje, påpeger Tina Kruse.

To af de fremmødte vil gerne have ansættelse på Lindelse Plejecenter, og måske er der blandt de øvrige nogle, som har henvendt sig andre, lignende steder, tilføjer plejehjemslederen.

Vil være "selvforsynende"

Også lederen for virksomhedsservice i Langelands jobcenter, Anne Grethe Jensen, deltog i mødet.

- Vi har meget fokus på at skaffe folk nok til plejeområdet - at gøre Langeland "selvforsynende", og vi savner mænd til branchen. Vi havde to medarbejdere med, som selv har gennemgået skiftet og kunne fortælle om, hvordan det har været. For den ene har det været et stort skifte, for den anden mindre. Han havde været i en relateret branche, nævner Anne Grethe Jensen.

Mere generelt spørger Jobcentret folk, som lige er blevet ledige, hvad de har fokus på lige nu. Og hvis de er i en branche, hvor der ikke er så mange jobs længere, om der kunne være noget andet, de kunne tænke sig.

- For ledige har vi mulighed for at lave praktikforløb. Der skal altid indgås en aftale, for ellers kan det opfattes som "sort arbejde", lige som en aftale er nødvendig af forsikringsmæssige årsager. Så kan man måske være i et forløb en måned. Måske finder nogen allerede ud af efter 14 dage, hvad vej vinden blæser i forhold til, om branchen er noget for dem eller ikke, tilføjer hun.

- Der skal også være en vurdering af, om det er noget, man kan holde til. Hvis der kommer en delvist slidt person, for eksempel en, der har været murer i mange år, skal man undersøge, om fysikken kan holde. Godt nok er der hjælpemidler i plejebranchen, men man skal jo kunne holde sig på benene en hel arbejdsdag, påpeger Anne Grethe Jensen.

Selv om vi endnu er tidligt på året, varer det ikke længe, før sommerferien kalder, og der skal bruges afløsere. Så har interesserede en mulighed for at starte i et tidsbegrænset job på et plejecenter eller i hjemmeplejen.

Mødet i Lindelse var det andet i år for plejeområdet. Ved det første, der var åbent for begge køn, hørte 28 fremmødte om plejesektoren og dens behov for arbejdskraft, oplyser hun.