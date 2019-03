Møde med sommerhusejere: 324 har meldt sig

Langeland Kommune har inviteret samtlige sommerhusejere på øen til møde om turismen på Langeland og det har mødt overvældende interessse. 324 har meldt sig til det tre timer lange møde søndag formiddag.

Langeland er et af de områder på Fyn, der har flest sommerhuse. Sommerhusene har betydning for turismen, men har også betydning for lokale borgere og er blandt andet med til at fastholde flere dagligvarebutikker på øen.

Langeland Kommune vil gerne i tættere kontakt med sommerhusejerne, som for en stor dels vedkommende har en anden hjemkommune.

Borgmester Tonni Hansen (SF), der selv er sommerhusejer, har jævnligt kontakt med andre sommerhusejere.

- Mange giver tydeligt udtryk for, at de gerne vil engagere sig mere i Langeland end de umiddelbart gør, og det er en af grundene til, at vi inviterer til det her møde og det er simpelthen så positivt, at så mange har sagt ja til at komme til mødet. En anden grund er er behovet for at få flere sommerhuse til udlejning for at skabe vækst i turismen, siger Tonni Hansen.

-Også håndværkene på Langeland har givet udtryk for, at de gerne vil have bedre kontakt til sommerhusejerne. En sommerhusejer kan ligeså godt bruge den lokale håndværker, som slæbe sin egen med hjemmefra, siger Tonni Hansen.

Det bliver ham, der byder sommerhusejerne velkommen på mødet, hvorefter direktøren for feriehusudlejernes brancheforening Carlos Villaro Lassen vil fortælle om de forskellige fordele, der er ved at udleje sit sommerhus, hvad turisterne efterspørger og i det hele taget, hvordan man lejer ud.

Tidens store tema, affaldshåndtering, bliver også et emne på mødet. Her fortæller direktør Lars Birk Rasmussen, Langeland Forsyning om sortering af affald og udrulningen af affaldsøer i sommerhusområderne på Langeland.

Vicekommunaldirektør Jani Hansen fortæller om de kommende turismeindsatser og turist-og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe fortæller om lokale attraktioner.

Endelig bliver der mulighed for at skabe kontakt til lokale håndværkere.