Møde for tilflyttere: Hvordan er det at komme til Langeland?

LANGELAND: Kommunerne står i disse år i kø for at få nye borgere til at flytte til netop deres plet på Danmarkskortet. Det gør Langeland Kommune også. Og nu vil man gerne høre fra nogle af de nye i forbindelse med et velkomstmøde. Blandt andet om tilflytteres bevæggrunde til at komme hertil. Et det arbejde, en billig bolig, naturen, noget helt fjerde eller en kombination?

Langeland Kommune vil gerne bruge den viden, som kan hentes fra nye borgere, til at være målrettet i arbejdet med at tiltrække erhverv, borgere og aktivitet til Langeland.

Det foregår onsdag den 6. februar i rådhussalen på Fredensvej i Rudkøbing, hvor borgmester Tonni Hansen (SF) byder velkommen og indleder arrangementet.

Et tilflyttet par, Lisbet og Thomas Borum Reuss fortæller om, hvordan det har været at komme hertil.

Der vil være indlæg over "Langeland - Et godt sted at bo", kommunen vil redegøre for sine vilkår og udfordringer, og der vil blive orienteret om de kommunale tilbud på forskellige områder. Desuden vil der blive fortalt om Landsbyklynge Langeland.