Langeland er den kommune på Fyn, der har flest sommerhuse. I alt 2107 sommerhuse, heraf er 955 lejet ud.

Et af formålene med søndagens møde med sommerhusejerne var at skaffe flere udlejningshuse, og hos Irene Harrild Riis fra Novasol er succesen til at føle på.

- Vi fik adskillige forespørgsler om udlejning. Mange ejere var på vej hjem fra deres sommerhuse, men vi har da aftaler, hvor vi skal ud og se på husene næste gang, de er her, siger Irene Harrild Riis, der er meget begejstret for mødet.

- Vi har arbejdet på at få sådan et møde gennem flere år. Jeg tror, jeg talte med vicekommunaldirektør Jani Hansen om det allerede i 2017, og nu er det så blevet til noget, og det har været en overvældende succes. Vi fik hilst på mange af vore udlejere, og vi fik talt med nye potentielle udlejere, og det er virkelig imponerende at så mange deltog, siger hun.

Også Turist- og Erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe er begejstret.

- Det er jo helt vildt, at der kommer så mange. Og vi fik mange gode ideer til, hvordan vi kan udvikle turismen fremover, og det er da noget, vi kan arbejde videre med. Det er en gruppe rigtigt gode ambassadører at have, fordi de kommer her i det, der er deres oase og fristed og vil gerne, at det går godt på Langeland, siger hun.

-Deltagerne kom af mange forskellige grunde, nogle ville høre om affaldsordningen, andre om nye regler for udlejning og for håndværkerne, der deltog er det jo også 324 potentielle kunder, så det har også givet mening for dem at bruge en dag på det, siger hun, der godt kan se flere møder med forskellige temaer med sommerhusejerne i fremtiden.