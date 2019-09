Mød John - Charlies voksenven

John Criddle fra Søndenbro har mange frivillige jern i ilden - et af dem er som voksenven for Charlie. Foto: Bjørn Skjærup

69-årige John Criddle en vaskeægte langelandsk frivillig ildsjæl - en af den tidligere efterskolelærer og skibsførers titler er "voksenven" for 17-årige Charlie.

SØNDENBRO: Hjertestarterforeningen, kirkekoret, beredskabsforbundet og billardklubben. 69-årige John Criddle lægger mange frivillige kræfter i det langelandske foreningsliv. Men som noget helt særligt for ham står Charlie. Charlie som John mødte, da han meldte sig som frivillig voksenven. - Mine kone Kisser og jeg har ingen børn selv, så her er en masse plads til Charlie, fortæller John. Egentlig søgte Charlie én som var god til sport. Ikke lige noget John med lungesygdommen KOL kunne opfylde. Alligevel mente foreningen "Børns Voksenvenner", at der kunne være et match mellem de to. Og sådan er det blevet.

Fakta



At blive voksenven kræver:

En ren straffeattest

Tid til at kunne mødes med den uge to til fire gange hver måned

Psykisk og fysisk overskud til at være "den ekstra voksne" i et barns liv

At den enkelte voksne gennemfører et screenings-interview og hjemmebesøg fra "Børns Voksenvenner" for at matche barn og voksen

At den voksne har tid til at deltage i årlige netværksmøder med andre voksenvenner for at udveksle erfaringer

Lyst til at gøre en frivillig indsats for et barn/ungt menneske



Mange ting på programmet Når John og Charlie mødes en gang om ugen, er der altid noget på programmet. Om tirsdagene - som det er blevet til - kan de to cykle rundt til samtlige af Bangenkops ni hjertestartere for at kontrollere, om de virker. Eller være fælles om aktiviterne i beredskabforbundet, som John har fået Charlie med ind i. Blot for at nævne lidt af det John og Charlie har sammen. - Han er en god knægt, og han ved lige, hvad han skal sige om maden, så Kisser smiler, leer John.

En halv knallert I selskab med John fornemmer man tydeligt den frivillige ildsjæl, hvis lyst til at gøre noget godt for andre næsten ingen grænser har. Heller ikke når det kommer til Charlie. - Da han blev gammel nok til at tage knallertkørekort, begyndte han selvfølgelig at tale om anskaffe sig sådan én, fortæller John. Det blev til, at John sponsorerede halvdelen af en knallert. Men på klare betingelser. Ingen kørsel uden styrthjelm eller knallertbeviset. Ellers ville knallerten blive solgt. Og det overholder Charlie. - Han ringede engang, fordi han havde glemt beviset hos sin kæreste. Om jeg mon mente, det var i orden, at han kørte retur efter det, fortæller John. Men da John ringede videre til politiet for at spørge, om det var i orden, var sagen afgjort. For 1.000 kroner i bøde for at køre uden knallertbevis mente hverken John eller Charlie, køreturen var det værd.

Fortsætter så længe Charlie vil Sådan har John og Charlie et helt specielt venskab. Særligt husker John, hvordan han for et år siden gennem "Landsforeningen for Børns Voksenvenner" søgte om en computer til Charlie og fik den. - Computeren faldt på et tørt sted. Charlie havde nemlig ikke nogen i forvejen, og økonomisk ville der gå lang tid, inden han kunne få en, fortæller John. Selv håber John, at venskabet med Charlie kan fortsætte længe endnu. Også selvom Charlie inden længe fylder 18. - Det skal selvfølgelig være helt på Charlies præmisser. Men de oplevelser, jeg kan give ham, synes jeg kommer tifoldig igen, slutter John, der ikke et øjeblik har fortrudt, at han kastede frivillige kræfter i det at være Charlies voksne ven.