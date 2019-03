Mobilmast: Klagere forfølger mobilmastsag

Langeland Kommunes tekniske udvalg har sagt ja til en 42 meter høj mobilmast, der skal dække et udfordret område i og omkring Illebølle. Udvalget valgte at se bort fra en naboklage, men nu går klageren videre til Plannævnet.

ILLEBØLLE: Det kan risikere at få lange udsigter at få en 42 meter høj mobilmast op i et område omkring Illebølle. Selvom om Langeland Kommunes Trafik-, Teknik- og Miljøudvalg forleden nikkede ja til at masten må rejses på Illebøllevej 42 vil projektet blive mødt med en ny klage til Plannævnet.

I forvejen har ejerne af Kildemosevej 1, Jens og Helle Brammer Welcher klaget over opsætningen, og den klage har de tænkt at gå videre med, selv om politikerene i udvalget nu har sagt ja til en landzonetilladelse.

- Sådan en mast hører ikke hjemme her i området. Så ja, vi vil fortsat klage over opsætningen, siger Helle Brammer Welcher.

- Vi har tidligere klaget over en hustandsmølle i området og fået medhold. Vi vil også klage over, at der nu skal opstilles en 42 meter høj mast, siger Helle Brammer Welcher.

- Master hører ikke hjemme her i området. Mobil- og netforbindelser skal graves ned i jorden. Det kan godt være, at det er et vanskeligt område i forhold til mobilforbindelser, det har vi selv oplevet, da vi boede på ejendommen på Kildemosevej. Men så må beboerne i området gå sammen få lagt forbindelsen i jorden. Det kan ikke være meningen, vi skal plastre alting til med master, siger hun.

Helle og Jens Brammer Welcher ejer ejendommen Kildemosevej 1, der ligger 740 meter fra masten, men ejendommen er lejet ud. Parret bor i Nørreballe, iøvrigt sammen med Helle Brammer Welchers bror Kim Welcher (DF), der er medlem af Trafik-, Teknik-, og Miljøudvalget i Langeland Kommune. Kim Welcher har ikke deltaget i behandlingen af sagen om mobilmasten i udvalget, da han er inhabil, idet hans familie har klaget over masten.

En klage til Plannævnet vil få opsættende virkning med mindre plannævnet beslutter noget andet, oplyser Finn Granhøj fra Langeland Kommune. Ifølge Plannævnets hjemmeside er behandlingstiden på klager i øjeblikket næsten otte måneder.

Området i Illebølle er plaget af dårlig dækning, og det er Telenor/Telia, der har planlagt opsætningen af masten og firmaet KM Telecom er entreprenør.

Telemasten skal opfylde Energistyrelsens licenskrav, der betyder at helt bestemte adresser skal dækkes af masten. Langeland Kommune har undersøgt flere steder, hvor masten kunne placeres i området i henhold til kommunens såkaldte masterplan, men de har ikke opfyldt Energistyrelsens krav, og placereringen på Illebøllevej 42 er derfor bedste.