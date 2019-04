LANGELAND: Paketskibet Mjølner har nu fået taget vinteroverdækningen af, og foreningens medlemmer er ved at gøre skibet sejlklart. Mjølner afgår søndag fra Rudkøbing til Bagenkop for at komme på bedding.

Fredag 5. april klokken 14.00 holdes der desuden standerhejsning ved skibet, hvor foreningen bag Mjølner er vært med kaffe og lidt til ganen. Foreningens medlemmer og interesserede er velkomne. /MARAM