Mistanke om læk: Vandbeholder i Rudkøbing får en kærlig hånd med ny membran

RUDKØBING: En stor kran fra specialistfirmaet BMS og folk fra entreprenørfirmaet Helge Clausen kan i denne tid ses i Hine Anlæg i Rudkøbing. Det hele er et led i arbejdet med at sikre "højdebeholderen" hos vandforsyningen under Langeland Forsyning.

Ifølge Langeland Kommunes hjemmeside vil arbejdet finde sted frem til 8. marts. Dele af anlægget er spærret i hele perioden, og hele parken vil være lukket de dage, hvor kranen er i brug.

"Højdebeholderen" udgør vandforsyningens reservevolumen. Vandforbrugets størrelse er sæsonbestemt, og i sommerhalvåret og især under Langelandsfestival kan vandtårnet ikke klare at dække det hele selv, påpeger Benny Pedersen uddybende. Han er driftschef for vand under det kommunalt ejede selskab Langeland Forsyning.

I efteråret viste målinger spor af såkaldte koliforme bakterier, som tyder på, at overfladevand har kunnet sive ind i beholderen.

Derfor lægger man nu en helt ny membran i jorden for at være sikker på at holde beholderen fuldstændig tæt.

Der skal graves jord af, den nye membran placeres og så lægges jord oven på igen. Og når man er i gang, vil man lige kigge på selve tanken.

- Den er tom i øjeblikket, så vi kan foretage det nødvendige. I vinterhalvåret har vandtårnet stor nok volumen til at dække den daglige drift. Om sommeren fylder vi "højdebeholderen" om natten, og så har forbrugerne vand til dagtimerne, oplyser Benny Pedersen.