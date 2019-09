Mistanke: Langeland snydes for tilskud til nedsatte færgetakster

Der er ydet for lidt i kompensation for det såkaldte landevejsprincip - sagen rejses over for minister.

Formodningen om, at der falder færre penge af til Langeland Kommune, end hvad ø-sammenslutningen mener, bunder i taksterne. Det nævnte sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer over for kommunalbestyrelsen, der mandag holdt sit årlige møde på Strynø.

Det er i Sammenslutningen af Danske Småøer, at man har den klare fornemmelse af, at Langeland Kommune ikke kompenseres fuldt ud. Denne problematik vil blive rejst, når repræsentanter fra denne sammenslutning fredag mødes med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). Det foregår på Fejø ved Lolland.

STRYNØ: Langeland Kommune får lidt i kompensation for det såkaldte landevejsprincip, der kort fortalt økonomisk skal sidestille beboere på småøer med folk på fastlandet eller brofaste øer, når det gælder transport. Det må derfor ikke være dyrere at tage færgen end tilsvarende kørsel på vej.

Fejl i opgørelse

Når kompensationen til kommunen skal udregnes, er der mange faktorer i spil.

Ifølge udregninger efter afstanden burde en returbillet for folk, som hverken bor på Strynø eller det øvrige Langeland, ligge på cirka 42 kroner, nævnte Lise Thillemann Sørensen over for kommunalbestyrelsen. I dag ligger prisen på 60 kroner uden for højsæsonen.

Tilsvarende koster en bil 150 kroner. Det burde være omkring 61 kroner, ifølge landevejsprincippet.

Lise Thillemann Sørensen er i tæt samarbejde med Langeland Kommune om at få præcise udregninger for, hvad Langeland går glip af i kompensation, så ø-sammenslutningen har nogle økonomiske argumenter over for ministeren.

Men det kan man ikke nå i denne omgang, påpeger teknisk chef Rikke Fink fra Langeland Kommune.

- Desværre har vi konstateret fejl i nogle af de tal, vi trækker ud fra det eksterne billletsystem, kommunen anvender til Strynøfærgen. De stemmer i nogle tilfælde ikke overens med de tal, vi reelt kan konstatere. Det gælder særligt for den del, der har med erhvervskunder at gøre, og hvor der ydes kredit, oplyser Rikke Fink og fortsætter:

- Vi er ved at få udredt det hele, men økonomiafdelingen er meget presset i denne tid, hvor man er ved at gennemgå konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Så jeg kan simpelthen ikke give et bud på, hvordan det reelt ser ud.