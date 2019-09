Missionen er at gøre folk klogere: Folkeuniversitetet Langeland genstarter

LANGELAND OG STRYNØ: Folkeuniversitetet Langeland har svært ved at løbe rundt økonomisk, og der skal lægges et gedigent stykke arbejde i at skabe opmærksomhed om universitetets foredrag. Alligevel er det hele arbejdet værd, mener en håndfuld ildsjæle, der er trådt til for at løfte initiativet og give det et boost.

- Folkeuniversitetet Langeland var tæt på at blive nedlagt. Vi tænkte, at det kan simpelthen ikke passe, for her er mange mennesker, der interesserer sig for foredrag og relevante emner. Derfor gik vi sammen for at få gang i folkeuniversitetet igen, siger Gert Ludwigs Rosing.

Han udgør sammen med Kirsten Havemann, Pia Just og Lone Nordal Petersen den nuværende bestyrelse. Alle fire bor på Langeland.

Helt ny er bestyrelsen ikke, for Lone Lone Nordal, der er pensioneret folkeskolelærer, var for 31 år siden med til at starte Folkeuniversitetet Langeland.