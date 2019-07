Ministerbesøg på festival: Minister og musiker balancerer familie- og arbejdsliv på Langelandsfestival

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og hendes mand musikeren Andreas Seebach elsker at holde ferie i Danmark med familien. I år sker det på Langelandsfestival, hvor familien skal have både familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Ved hjælp af hinanden får de altid enderne til at mødes. Foto: Louise Holmgaard Nielsen