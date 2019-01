Minister om Langeland: - Mange flere bør søge i bredbåndspuljen

:ars Chr. Lilleholt roste det lokale engagement, men håber at flere vil prøve at få fingre i pengene i bredbåndspuljen.

LANGELAND: Der var kun en enkelt ansøgning fra Langeland ved den seneste uddeling, i december 2018, af midler fra statens bredbåndspulje. Det bør man gøre noget ved. Mange flere herfra bør gå sammen om at prøve at få penge til at forbedre deres netadgang.

Det fastslog energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), da han gæstede Fyns Amts Avis' læserarrangement "Debatteriet" på Ørstedskolen i Rudkøbing mandag. Samtidig var der ros til dem, der engagerer sig for at skaffe et lokalområde hurtigere bredbånd - eller en anden teknisk løsning, der giver dem ordentlig digital dækning.

Generelt ligger Danmark godt med ordentlig netdækning. 90 procent har en forbindelse, der anses for at have en acceptabel kapacitet og hastighed, men opgaven handler om at få de sidste opgraderet.

Og dem er der mange af på Langeland. Da ordstyrer David Bernicken, som er redaktionschef på Fyns Amts Avis, bad folk om en hurtig karakter (efter 12-skalaen), var det mest i spændet -3 til 7.

En tilhører, Michael Martin Jensen, ville gerne høre ministeren om, hvorfor Langeland ikke kan opnå samme status som Bornholm.

- Her fik de et år en kæmpe uddeling fra bredbåndspuljen for at opgradere hele øen. De er flere end os, men vi er dog sammenlignelige og lever meget af turisme. Der bor vel 35.000 på Bornholm, vi er cirka 13.000. I kunne godt sørge for, at de store danske øer bliver ordentligt dækket, sagde han og opfordrede ministeren til at lave kæmpeudbud som for eksempel inden for sygehusområdet og for medicinindkøb.

Lars Christian Lilleholt svarede, at den daværende V-regering var den første herhjemme, som sørgede for offentlige tilskud til bredbånd.

- Der er udbetalt 300 millioner kroner, siden ordningen begyndte, og jeg vil meget gerne have, at den fortsætter. Og bemærk, at alle Folketingets partier står bag, fremhævede ministeren.