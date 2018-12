Millionpulje kunne have reddet VUC på Langeland: Ministeren er kaldt i samråd

Der var sat 60 millioner kroner af for netop at undgå, at voksenuddannelserne i yderområder skulle lukke på grund af omstruktureringer. Ingen har dog søgt puljen. Heller ikke VUC på Fyn.

"De konkrete kriterier for udmøntning af puljen er endnu ikke fastlagt. Kriterierne afventer de planer for sammenlægning og overdragelse, som ministeriet modtager fra VUC'er, produktionsskoler og FGU-institutioner den 1. april 2019", skriver de.

- Fra radikal side betingede vi os, at aftalen ikke måtte koste de små steder livet, og det, der sker her, er helt og aldeles uacceptabelt, fortsætter han.

Politikerne var nemlig godt klar over, at reformen ville betyde, at små uddannelsessteder, som det på Langeland, ville få problemer. Men ingen af de 60 millioner er blevet søgt overhovedet, og VUC Fyn har forgæves forsøgt at få at vide, hvordan man søgte pengene.

LANGELAND: Samtidig med at Folketinget besluttede en reform på voksenuddannelsesområdet, satte man samtidig 60 millioner kroner af til at støtte uddannelserne i landdistrikterne.

Hvis vi havde vidst

Afdelingsleder Thomas Borum Reuss fra VUC Langeland er enig:

- Pengene findes, og derfor er det bittert. Havde vi vidst for fire måneder siden, at konsekvensen af den dårlige økonomi helt overordnet set kunne lukke VUC, havde vi selvfølgelig gjort alt hvad vi kunne. Det ville have gjort en verden til forskel. Men de mulige konsekvenser af vores dalende elevtal har ikke været meldt ud, og nu står vi foran en lukning. Der er kun tabere i det her spil: Eleverne, lærerne, Langeland, de unge på øen, siger han.

Det er meningen, at FGU skulle styrke uddannelsesmulighederne i udkanten, men det har i stedet kostet et velfungerende uddannelsessted livet - i hvert fald som det ser ud nu.

- Det er en katastrofe for Langeland, for det er et af de steder, hvor det gør rigtigt ondt, at man ikke kan videreføre et godt uddannelsessted. For mig virker det som hul i hovedet og som sagt utrolig dårligt arbejde fra ministeriet og politikerne, siger Bjørn Brandenborg.

De Radikale har tirsdag kaldt undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance i samråd.

- Vi vil ikke acceptere at VUC på Langeland lukker. Det skal reddes, siger Rasmus Helveg Petersen.

Også Bjørn Brandenborg er enig.

- Den pulje må de politiske partier sørge for bliver udmøntet nu. Hellere i dag end i morgen, siger han.