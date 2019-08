Millionindsprøjtning i lokal virksomhed: Dencam ruster sig til fremtiden

Om Dencam Composite

Dencam Composite fremstiller blandt andet vinge-modeller. Modellerne bruges til at lave støbeforme til vindmøllevinger. Virksomheden har fabrikker i Faaborg, Kirkeby og i Rudkøbing med ca 160 ansatte.



Det største produktionssted er i Rudkøbing med i øjeblikket ca 100 ansatte.



Dencam Composite gav sidste år et overskud på 15 millioner kroner før skat - en forbedring på 3,5 millioner kroner.



Virksomheden er indstillet til Entrepreneur of the Year 2019.



Jens Dalgaard Andersen er direktør.



Lui Kastrup, bosiddende i København, er formand for bestyrelsen og medejer.



Steen Lorenz Johan Hansen, bosiddende i Vedbæk, er hovedejer af virksomheden.