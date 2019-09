Det er et kæmpe skulderklap til undervandsjagten på Langeland, at mesterskaber kommer til øen, mener dykkerklubbens formand

Det er et stort klap på skulderen for foreningen, mener formanden, der allerede har været ude for at snakke med nogle af de deltagende i mesterskaberne.

Sådan fungerer mesteskaberne For at vinde europa-og afrikamesterskaberne i undervandsjagt skal deltagerene fange de største antal fisk med den største vægt. En deltager kan derfor sagtens fange fire tunge fisk, men har en anden deltager fem fisk - der til sammen vejer mere - ja, så den sag afgjort.

Deltagere undersøger vandet

Nogle af deltagerne er i gang med at undersøge forholdende undervandet, inden mesterskabet begynder.

- Vi snakkede med tre gutter fra Sydafrika, og de synes, det er meget svært at dykke her på Langeland, fortæller formanden.

Det skyldes blandet andet, at sydafrikanerne måtte meget langt ud på vandet for at finde en dybde, som de er tilfredse med. Men også deltagere fra noget nærmere himmelstrøg har allerede været her for at inspicere forholdende.

- Dem fra Norge og Finland er her i hvert fald hvert tredje år, hvor det nordiske mesterskab i undervandsjagt afholdes i Danmark, og det er typisk på Langeland på grund af den lange kyst, siger Kim Nielsen.

Han glæder sig især til lørdagens start, når alle deltagerne slippes løs på én gang. Så går der nemlig taktik i den, og nogle vil på forhånd have udset sig steder at dykke fra.