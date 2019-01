STRYNØ: Strynø er med i bosætningsprojektet "Nye naboer - mere ø-liv", som Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne gennemfører i 2018-2020 for at skaffe flere beboere på øerne.

Nu har projektet modtaget midler fra LAG Småøerne og fra statens ø-støttemidler (Landdistriktspuljen). Projektet har i alt modtaget 880.000 kroner. Der er seks andre øer med: Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø og Aarø.

- Vi er en udkant til Langeland, der er udkant til Fyn, der er udkant til København. Men livskvaliteten på øen er uden sammenligning. Det synes vi, at andre også bør opleve, udtaler John Sørensen fra Strynø Bosætningsgruppe.

Strynø Bosætningsgruppe er små 15 år gammel og arbejder målrettet på at skabe grobund for tilflytning til øen:

- Vi har en dejlig lille skole, børnehave og en god købmand. Derfor kan vi tiltrække børnefamilier fra betonbyerne. Desuden tiltrækker vi også ældre beboere, som kan værdsætte vores unikke fællesskab og den ro, der er på en mindre ø. Dette er essensen af gruppens arbejde, tilføjer han.

Strynø Bosætningsgruppe er netop kommet i finalen til Fyns Amts Avis' Initiativpris 2019 efter udvælgelse blandt 37 foreslåede.

Strynø Bostæningsgruppe er særligt interesseret i at få nye lejeboliger, ældreboliger og at bruge hjemmesiden og sociale medier bedre.

- Vi har også en gammel drøm om at få et godt stort skilt op på havnen i Rudkøbing til gavn for turister og potentielle tilflyttere. For os er enhver turist en potentiel tilflytter, nævner John Sørensen.

Bosætningsgruppen er også glad for den sparring med og inspiration, som man kan hente i samarbejde med de andre øer, som har de samme vilkår at slås med og selvfølgelig gerne vil have nogle muligheder for at udvikle sig.

I projektet vil man også kigge på iværksætteri og fastholdelse af lokale virksomheder og jobs.