Mere liv på Strynø: Pulje giver lån og tilskud til tre projekter

Per Chantbou har fået et lån på en halv million til at producere småkager på Strynø. Foto: Nils Svalebøg

Småkageproducent får lån - tilskud til to andre projekter - et nyt og et, der allerede er i gang.

Strynø: Der er penge på vej til Strynø fra staten i forbindelse med den seneste uddeling til landdistrikter og de små øer. Tre projekter bliver tilgodset - det ene med lån, de to øvrige med tilskud. ChantBou Cookies, der vil lave økologisk produktion, får lånet, som er på en halv million kroner. Man må ikke give direkte tilskud til kommercielle formål. - Det er fantastisk med dette lån, og det vil hjælpe med til etableringen. Lånet er 10-årigt og rentefrit de første tre år. Tingene begynder at flaske sig. Jeg har kig på en ejendom, som jeg regner med at overtage i 1. kvartal 2019, siger ejer og direktør Per ChantBou, ChantBou Cookies ApS. Produktionen på Strynø vil dog blive mindre, end han oprindeligt havde forestillet sig. Det handler om elektriciteten. Der er ikke nok, så hvis vi kom på fuld styrke, ville vi "slukke" for hele øen. Det går naturligvis ikke, så jeg forestiller mig at have produktionen til danske Michelin-restauranter m.v. på Strynø, mens jeg har produktionen til for eksempel eksport til Kina et andet sted, siger Per ChantBou. Målet er stadig at skabe en særlig markedsføring omkring småkager fra Strynø. Han håber ligeledes med tiden at kunne skabe fem-seks arbejdspladser på øen.

10,6 millioner kroner til 34 ansøgere Der er tale om 2. uddeling for 2018 fra Erhvervsmnisteriets landdistriktspulje. Samlet er der uddelt eller udlånt 10,6 millioner kroner til 34 ansøgere. I alt 91 søgte om mudler.Puljen er opdelt i to - en til forsøgsprojekter og til projekter på de danske småøer.



De projekter, der er kommet i betragtning, ses af Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen som særligt perspektivrige i forhold til at fremme udviklingen i landdistrikterne og på de små øer, f. eks. ved at understøtte erhvervsudvikling, bosætning og lokale kultur- og fritidsaktiviteter. Det drejer sig om 21 forsøgsprojekter i landdistrikterne til i alt ca. 6,9 millioner kroner og 13 projekter på de danske småøer til i alt ca. 3,7 millioner kroner.



Kilde: Erhvervsministeriet.

Selv om pengene nok bliver brugt til stand up paddle board og øvrigt udstyr, byder naturcentret på mange andre oplevelser. Foto: Martin Ramsgaard

Stand up paddle Penge fra puljen til småøer er der også i form af et tilskud på 66.000 kroner til Naturformidling Strynø og Øhavet. Det er Smakkecentret, som har søgt. - Det er vi superglade for. Den styrker den indsats, vi i forvejen har, siger Anders Gormsen, forstander på Magleby Fri- og Efterskole, på vegne af Smakkecentret. Magleby Fri- og Efterskole har selv en afdeling på Strynø med for tiden 12 elever. Pengene skal bruges til indkøb af udstyr til stand up paddling, der skal bruges til enestående oplevelser på vandet og småøerne, kombineret med formidling af natur og kultur. I forvejen samarbejder man med skoler, og det udvides både med flere skoler, foreninger m.v. - Nu skal vi lige have overblik over vores egen beholdning af boards til stand up paddle, redningsveste og våddragter, men jeg vil umiddelbart tro, at der er til cirka 10 boards med tilhørende udstyr, vurderer Anders Gormsen.

Børn og kodning Den tredje lokale ansøger, som er tilgodeset, er Coding Pirates Strynø. Det er en nyopstartet frivillig forening på Strynø, der har til formål er at fremme børns og unges produktive og kreative it-kompetencer ved ugentlige klubaftener, workshops samt udvikling af undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates foreninger. - Jeg kommer selv fra Langeland og er nu flyttet til Strynø fra Frederiksberg med min familie. Der havde vi Coding Pirates, og jeg tænkte, at det kunne være fint at lave noget tilsvarende her, siger initiativtageren, Mikael Kian Hansen. Ideen er, at man skal kunne lære kodning, lære om robotter, finde ud af at flyve med droner med mere. Hovedkræfterne bag foreningen findes i bestyrelsen og de frivillige, hvoraf flere i det daglige arbejder med it. - Det kan også være noget med at producere små film og lære at programmere. Tilbuddet ligger på Strynø, men skulle der være nogen fra Langeland eller andre steder uden for øen, som gerne vil være med, er de naturligvis hjerteligt velkomne, tilføjer Mikael Kian Hansen. Et samarbejde med Ørstedskolen, Langeland Bibliotek og andre er tænkeligt. Flere har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Da foreningen er nyetableret, er der søgt om et økonomisk bidrag til de indledende indkøb af hardware og undervisningsmaterialer. Man påpeger blandt andet, at det er beskedent, hvad der kommer ind af kontingenter. Målet er cirka 20 medlemmer samt fire-fem frivillige i foreningen. Tilskuddet til Coding Pirates Strynø fra Puljen for småøer er på 100.000 kroner.