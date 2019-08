Mere end 400 løbere orienterer sig i Lohals

Lohals: Mere end 400 orienteringsløbere kommer til Lohals for at løbe jysk/fynske mesterskaber. Det er i weekenden den 17. og 18. august.

Bag mesterskaberne står Svendborg Orienteringsklub, der i samarbejde med klubberne i Faaborg og Odense været i gang et års tid med at tegne kort over Lohals by og omkringliggende skove og lægge baner til tre løb i området.

Det begynder med mesterskabet i stafet lørdag middag i Bræmlevænget og Mørkholm skov. Senere på lørdagen bliver der et kort sprintløb i Lohals by.

Lørdag aften står den på fællesspisning på den lokale campingplads efter sprinten. Søndagen er der mesterskaber i langdistance i Stigtehaverne.

Til hvert løb er der mange forskellige baner med forskellig sværhedsgrad og længde. De ældste og yngste har kortere baner, ligesom der er nemmere baner til børn og begyndere.

- Man behøver således ikke have prøvet orienteringsløb før, og du kan møde op på dagen og købe sig et begynder kort, så skal du nok få en sjov oplevelse i skoven, lyder det fra formand Leila Pedersen ifølge en pressemeddelelse.

Leila anbefaler også det korte byløb lørdag eftermiddag til nye løbere og gående, der vil opleve Lohals på en ny måde.