Medicinhavejulekalender

De har godt nok vasket haveredskaberne og sat dem på plads, de frivillige i Medcinhaverne i Tranekær, og måske derfor kribler det i dem for at blive ved at lave noget og hvad er mere nærliggende i december end en julekalender på mail med 24 udvalgte planter, der alle forbindes med julen. Send en mail til medicinhaverne@mail.dk, skriv blot "Ja tak til julekalender" i emnefeltet, så kommer 24 små historier om bl.a. grantræet, der blev til juletræet, kvæder, vindruer, grønkål og mange andre vinter eller juleplanter. Hver søndag inden jul trækker Medicinhaverne lod om et eksemplar af bogen "Medicinhaverne i Tranekær. En medicin-botanisk park" blandt alle, der modtager julekalendermails. Vinderne får direkte besked.