Massiv opbakning til protestmøde: 100 har vist interesse for møde mod lukning af VUC på Langeland

Omkring 100 har vist interesse for et protestmøde mod lukningen af VUC på Langeland torsdag aften. Samtidig har over 600 skrevet under i den underskriftsindsamling, som socialdemokraternes folketingskandidat har taget initiativ til.

LANGELAND: Bjørn Brandenborg, der stiller op for Socialdemokraterne på Langeland og Sydfyn, er godt tilfreds med interessen for protestmødet torsdag aften. Da det stod klart før jul, at det ikke længere skulle være muligt at tage HF og 9. og 10. klasse for voksne på Langeland, tog han initiativ til et protestmøde på VUC i Rudkøbing torsdag aften og en underskriftsindsamling for at bevare afdelingen. På Facebook har omkring 100 vist interesse for mødet på VUC i Rudkøbing.

- Det vigtige er, at længelænderne nu står sammen og viser, at vi vil beholde vores uddannelse på øen, siger Bjørn Brandenborg (S) til avisen onsdag.

Flere lokale politikere har meldt sig på banen, blandt andre Langelands borgemester Tonni Hansen (SF), og Jens Kjeldsen Høy, der er bestyrelsesmedlem hos Socialdemokraterne på Sydfyn og medstifter af bevægelsen Udkantsoprøret, opfordrede mellem jul og nytår til at bruge mødet som afsæt for en generel protest.

- For mig er det vigtigt, at jeg får et overblik over, hvad vi skal gå efter. Måske er der en måde, vi kan gøre det på, så vi kan beholde studiepladserne på Langeland, siger Tonni Hansen.

- Det bedste ville være, hvis der kunne komme nogle konstruktive løsninger ud af mødet, fortsætter han.

Bjørn Brandenborg understreger, at det ikke er et partipolitisk møde eller et møde med en bestemt politisk dagorden.

- Det er ikke partipolitik. Det handler om vores ø og vores fremtid, siger han.

Mødet er på VUC i Rudkøbing klokken 19.