Masser af liv på havn: Veteran er glad for gæster fra andre dele af landet

BAGENKOP: Han har fisket i næsten 60 år og tager gerne afsted om natten for at have fisk at sælge af i dagtimerne. Det har han lov til at gøre fra kutteren, og ikke uden stolthed kan han henvise til en glad smiley fra Fødestyrelsen på siden af skibet.

73-årige Egon Nielsen er veteran på Bagenkop Havn og begyndte at fiske, allerede da han var 14. Frasat militærtjeneste har det stået på lige siden, og så længe helbreddet holder, bliver han ved.

Fyns Amts Avis møder ham, mens han sidder på sin kutter og skærer nattens fangst ud. Der bliver langet rødspætter over rælingen, og en enkelt torsk - der senere i Bededagsferien skal vær hovedingrediens i torsk, som de tilbereder den i Marstal - når også at skifte ejer, mens avisen beder om hans mening om og vurdering af den store aktivitet, der er på havnen i denne tid.

- Jeg synes, at det er hyggeligt, og der har været utroligt meget liv her, også i vinter. Jeg tror, at vi havde 15 fremmede kuttere inde på samme tidspunkt. Det må hænge sammen med, at der er mange fisk. Jeg har hørt nogle nævne, at det er det bedste danske farvand for tiden, siger Egon Nielsen.