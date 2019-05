Mariane holder strikkepindene i sving

Det startede som en deltidsbutik, men det gik så godt, at Mariane Lund efter to år helligede sig sin garnbutik i Østergade. Og den 22. maj kunne hun fejre de første 10 år med Lund Garn.

RUDKØBING: Strikning har altid fyldt meget i Mariane Lunds liv, og som hun siger, "så var det den knitrende lyd af farmors strikkepinde, der satte noget i gang". "Noget" blev til meget mere, for efter at have været en ihærdig strikker i mange år åbnede hun i 2009 Lund Garn i Østergade 60 i Rudkøbing. -Jeg havde i lang tid haft en drøm at kunne kombinere arbejde og hobby, og da ejendommen her i Østergade var sat til salg, købte min mand og jeg den, så jeg kunne realisere drømmen, fortæller Mariane Lund, som bor i Spodsbjerg. I første omgang var det dog kun en deltidsbutik, for Mariane Lund beholdt sit arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien, men på nedsat tid. Det gik så godt med butikken, at hun to år senere besluttede sig for at opsige sit job og hellige sig butikken. - Der var mange, der ikke kunne forstå, at jeg sådan bare ville droppe "mit gode, faste job" - men jeg lyttede til mig selv, og det har jeg aldrig fortrudt, siger Mariane Lund, som igennem alle årene er blevet hjulpet i butikken af sin mor.

Marianes mor, Grete Mogensen, har i alle årene været en uundværlig hjælp i butikken. Foto: Karl Edvard Hansen

Biker med strikkepinde "Bagerbørn spiser ikke brød", lyder det i et gammelt ordsprog, hvilket i hvert fald skal omfortolkes, hvis det skal passe på Mariane Lund. - Jeg holder aldrig op med at strikke, strikkepindene er med mig overalt, siger hun. Sådan er det også, når hun dyrker en anden stor interesse - at tage på tur på sin 800 kubikmeter store Suzuki Marauder. Den interesse har 62-årige Mariane Lund haft, siden hun som 18-årig tog kørekort til motorcykel. - Jeg må indrømme, at turene er blevet færre, for butikken fylder meget, men af og til bliver der dog tid til, at min mand og jeg sætter os op på vores motorcykler og drager en tur til Nordjylland. Men strikkepindene er med, forsikrer Mariane Lund. Man kan godt sige, at hun aldrig lader arbejdet hvile, for det handler altid om at strikke modeller af den ene eller anden slags til butikken, når strikkepindene er med på tur. - Men det er behageligt og en meget afstressende form for arbejde, siger hun.

Lund Garn nåede kun at være en deltidsbutik i to år, inden Mariane Lund i 2011 helligede sig butiken totalt. Foto: Karl Edvard Hansen

Strikkefestival Mariane Lund har om nogen haft lejlighed til at følge udviklingen inden for strikkeverdenen, hvor der hele tiden kommer nye kunder til - ikke mindst yngre mennesker, ligesom mænd også er begyndt at gribe til strikkepindene. - Det er ikke, fordi jeg er særligt dygtig, men det er sjovt at sætte nogle farver sammen, og så er det noget meditativt over det, forklarer en mandlig kunde, som er på besøg i garnbutikken. Men for de flestes vedkommende ligger der nogle mål og krav til dem selv, når de griber til strikketøjet. - For den yngre generation er det tydeligt, at de vil have noget unikt, for eksempel er det populært blandt vordende mødre at strikke babytæpper af en god kvalitet, fortæller Mariane Lund. Lund Garn har et bredt udvalg af garn af den bedste slags, ligesom der i butikken sælges flere modeller i strik. Og på førstesalen har Mariane Lund endvidere indrettet en strikkecafé, hvor man igennem vinterhalvåret kan samles med andre mennesker om sin interesse. Den 15. juni skal der i øvrigt strikkes foran butikken, da det er dagen, hvor Lund Garn deltager i den internationale strikkedag, "Knit in Public". - Det plejer at være rigtig hyggeligt, og folk skal bare møde op og falde ind, siger Mariane Lund, som ikke har planer om dreje nøglen til garnnøglerne foreløbig.