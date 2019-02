Mangler plads i højsæsonen: Udlejere jagter flere langelandske feriehuse

Hun mener, at særligt det gode sommervejr i 2018 har fået flere til at se på danske feriehuse. Samtidig er det en ekstra udfordring, at i hvert fald nordtyskernes industriferie i år falder sammen med den danske i uge 28, 29 og 30. Derfor har Novasol indledt en lokal charmeoffensiv, hvor de også selv leder efter mulige udlejningshuse rundt på øen.

- Der kommer til at være mangel på feriehuse i juli måned. Lige nu siger tallene, at der er en stigende efterspørgsel i højsæsonen, som i forvejen var udsolgt sidste år, på mellem otte og ti procent. Så som det ser ud nu, har vi brug for så mange huse som overhovedet muligt, siger hun.

Nu er bookingerne for sommeren 2019 begyndt at tikke ind, og ifølge feriehuschef Irene Harrild Riis er det allerede tydeligt, at nye sommerhusejere er nødt til at melde sig på banen som udlejere, hvis alle interesserede turister skal kunne finde tag over hovedet.

Flere og flere har fået øjnene op for muligheden for at tage i sommerhus på Langeland, og allerede sidste år måtte udlejningsfirmaet Novasol sende turister væk, fordi kapacitetsgrænsen var nået.

- Grundejerforeninger er noget, husejere er tvunget til at være med i, og hvor man behandler mange forskellige ting. Vi har selvfølgelig taget fat i dem, men vi er gået mere målrettet efter de enkelte husejere i vores markedsføring. Men jeg vidste ikke, at der var en fællesforening for grundejerforeninger på Langeland, så der lærte jeg noget nyt, siger Irene Harrild Riis.

Men Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland siger for eksempel, at de ikke har vidst, at der er mangel på huse. Hvorfor har I ikke kontaktet dem?

I har jo i et stykke tid kunnet se, at der er mangel på feriehuse, så hvorfor går I først ud med det her nu?

Fradrag er fordoblet

Hun påpeger, at det er vigtigt for Novasol at vise feriehusejerne, at det ifølge firmaet er forholdsvis let at fungere som udlejer i de uger, man ikke selv bruger sit hus.

- Man får et password til sit eget hus, hvor man hele tiden kan følge udlejningen på vores side, og hvis man gerne selv vil være i huset i en bestemt uge, kan man spærre det af til sig selv, siger Irene Harrild Riis og fortsætter:

- Man skal blot have gjort det rent og pænt til sæsonen begynder, så gæsterne er glade for at være der. Vi kontrollerer, at gæsterne har gjort rent, vi står for nøgleudlevering, og vi lægger en seddel til gæsterne om, at de skal ringe til os, hvis der er ting, der er i stykker, de har brug for en håndværker eller lignende.

Samtidig påpeger hun, at udlejernes skattefrie bundfradrag er blevet fordoblet, så det nu ligger på 40.900 kroner, og at det i sig selv kan være et godt argument for at blive sommerhusudlejer.

- Der kan altså være en økonomisk gevinst ved at leje ud, siger Irene Harrild Riis.