Mand sigtet for spritkørsel: Anmelder tog bilnøgler

TRYGGELEV: En kunde i Dagli´Brugsen i Humble bemærkede lørdag sidst på eftermiddagen en anden kunde, en mand, som bar kraftigt præg af at være spirituspåvirket. Da denne mand siden kørte fra stedet i personbil, fulgte anmelderen efter. Manden holdt ind på Ourevej, anmelderen tog kontakt og var ikke i tvivl om, at manden havde drukket, oplyser Fyns Politi.

Anmelderen tog derfor nøglerne fra bilen og ringede til politiet. Føreren af bilen, en 61-årig mand fra Langeland, blev alkometertestet til en promille på 1,74, tilføjer politiet.

Som udgangspunkt ryger kørekortet altid ubetinget, hvis promillen er over 1,2 promille. For folk, som har haft kørekort i under tre år, gælder skærpede regler. /milo