Finn Klok-Heineths arbejdsliv slog en kolbøtte, da Svendborg Vinkompagni lukkede fabrikken i Svendborg. I dag arbejder han som nattevagt på plejecenteret i Tullebølle og elsker sit job om sosu-hjælper.

TULLEBØLLE: Finn Klok-Heineth bor et par hundrede meter fra sin arbejdsplads i Tullebølle. Det er plejecenteret, hvor der er omkring 50 beboere, hvor han er fast nattevagt og arbejder fra 23 om aftenen til syv om morgenen. Og han er vild med det. Så vild at han gerne vil fortælle om det. Han kunne nemlig rigtig godt tænke sig, at han fik lidt flere mandlige kolleger, og at der blev ryddet ud i fordommene om, hvordan det er at ordne de gamle efter toiletturen. - Jeg skal stadig høre på det, men det er jo det mindste af det, fortæller Finn Klok-Heineth. - Vi snakker og går tur, og så hører vi de samme historier igen og igen. Nogle gange tager jeg en svingom med én af dem, og det er glimtet i deres øjne, der er det hele værd, fortsætter han. Den daglige toilette og andre intime situationer, som skræmmer mange mænd væk, giver ingen problemer i dagligdagen for Finn Klok-Heineth. - Jeg har ikke haft nogen, jeg ikke har kunnet få lov til at vaske og komme i bad. Vi tager det stille og roligt, og der er ingen problemer i det, fortæller han.

Efter mere en 30 år på fabrik er Finn Klok-Heineth nu blevet sosu-hjælper, og han elsker det. Foto: Martin Ramsgaard

Kolbøtten Finn Klok-Heineth havde ellers aldrig forestillet sig, han skulle arbejde i plejesektoren. Han blev ansat om ferieafløser på Svendborg Vinkompagni, da han var 20 år gammel og havde regnet med, han skulle være der et halvt år. Det blev til mere end 30. Indtil medarbejderne fik besked om, at fabrikken lukkede i 2014, og Finn Klok-Heineth var i starten af 50erne. - Jeg var skrækslagen. Jeg havde jo gået i en tryg verden på fabrikken. Det var jo vores fabrik, og vi fik lov til at have indflydelse i små enheder. Så var det pludselig slut, fortæller Finn Klok-Heineth. Efter et år som arbejdsløs og et hav af kurser, der ikke gav noget nyt arbejde, fik han den idé, han ville uddanne sig til sosu-hjælper. - De klappede i deres små hænder både på Jobcenteret og i min fagforening, 3F, og de gjorde alt for at hjælpe mig, fortæller han. Det kom ikke helt ud af det blå. Hans kone har arbejdet i mange år i branchen, så han vidste, hvad det handlede om. Nu er han 58 år gammel og har ikke fortrudt et øjeblik. - Jeg var glad for fabrikken, men det her er jeg mere glad for. Jeg får mange smil i løbet af dagen, og jeg kan gøre en forskel for andre, siger Finn Klok-Heineth.

En kvindeverden Med sit nye arbejde er Finn Klok-Heineth kommet ind i en verden, der er domineret af kvinder. Ud af de 47 medarbejdere, der er tilknyttet Tullebølle plejecenter, er der kun to mænd. - Det er jo en kvindeverden, vi kommer ind i. Men jeg har kun oplevet gode ting. De hjælper én, og hvis man spørger om noget, viser de dig, hvordan det skal gøres, fortæller han. - Der er ingen konkurrence, som der nok ville være, hvis halvdelen havde være mænd, mener han. Alligevel vil han gerne lokke flere mænd ind i branchen. - Det er jo fagligt spændende. Det med at få en dialog, når det klikker og man lige kan få smilet frem. Det er meget tilfredsstillende, og det ville være godt med flere mænd, siger Finn Klok-Heineth. Mange af beboerne på plejecenteret er demente, og Langeland Kommune er også ved at indrette plejecenteret i Tullebølle til at tage imod flere af dem. Det afholder dog ikke Finn Klok-Heineth og hans kone fra at deltage i en månedlig demenscafé i Tullebølle - som frivillige. - Det bliver lidt af en livsstil, det med at få kontakt, og det gør en kæmpe forskel for de pårørende at mødes. Der bliver snakket og grinet meget, fortæller han. En ting tager han dog med fra sit tidligere arbejde på fabrikken. Alt skal skrives ned og registreres i løbet af en arbejdsdag, og så er han glad for, at han løbende er blevet opdateret på IT-området.