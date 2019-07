Bagenkop: Antoinette Gotfredsen og Jytte Nielsen har igen i år maleriudstilling på molen i Bagenkop Kunsthal. I år er det sammenhængende to uger.

Antoinette Gotfredsen, som er mest kendt for sine blomstermalerier, er nu også gået over til at forevige bær og frugter på lærredet, som er så naturtro, at man får lyst til at gå hen at dufte og føle på dem. På udstillingen viser hun en smuk blanding af blomster og frugter, som står hendes hjerte nær. Alle værker er malet med olie, som er de gamle mestres foretrukne medie.

Jytte Nielsen har en mere abstrakt tilgang til sine værker. Man bliver ført ind i en helt anden verden, hvor alt kan ske. I de nyere værker sker det ude i universet, hvor beskueren får mulighed for at leve sig med ind i en helt anden verden af trolde, alfer og så videre.

På udstillingen viser hun også sine figurer "Humorister", som er fremstillet af genbrugsmaterialer.

Alle er velkommen. Til og med fredag 26. juli er der åbent kl. 11 - 17.