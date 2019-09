Magt over liv og død?

Torsdag den 5. september 2019 klokken 15-17 kan man møde lægen Ole Hartling i Sognehuset på Torvet i Rudkøbing.

Ole Hartlings foredrag hedder "Det sorgfulde liv - kan vi mere end vi kan magte?" Det moderne menneske håber, at tests og lovgivning kan løse op for lidelsens problematik, kan holde følelsen af magtesløshed på afstand, når vi står over for tab og sorg. Hvad gør det ved vor menneskelighed og hvordan kan denne fornuftens rationelle tale og tankegang komme til at skygge for hjertets sprog, for omsorg, nærhed og kærlighed. Det er nogle at de problemstillinger Ole Hartling kommer ind på.

Ole Hartling har en baggrund som overlæge og tidligere formand for etisk råd. Han har haft en lang række poster og tillidshverv ofte i humanitære sammenhænge som Amnesty International, Røde Kors og Rehabiliterings- og forskningscenter for Torturofre, og har i mange år været en stærk stemme for at rejse etiske og moralske spørgsmål i forbindelse med sundhed, liv og død.

Entréen på kr. 50 inkluderer også kaffe, te og kage.

/gikj