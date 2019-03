Må ikke være med til Økodag: Langelandsk kødproducent laver sin egen

HENNINGE: Nørhavegård, der producerer økologisk kødkvæg, må ikke være med, når Økologisk Landsforening fejrer foråret med at invitere folk ind på gårdene, når køerne lukkes ud på græs Palmesøndag.

Det har foreningen gjort siden 2005, hvor de økologiske mælkeproducenter har fejret Økodag i i påsken.

- Det har været et arrangement for mælkeproducenter, da det støttes af en række økomejerier, og de fondsbevillinger, vi har søgt, dækker ikke kødproducenter, siger Birgitte Nygaard fra Økologisk Landsforening.

Det stiller Jan Knudsen fra Nørhavegård sig uforstående overfor, da han netop aftager kalve fra mælkeproduktionen.

- Vi aftager jo kalve, der ellers skulle have været slået ihjel og bruger dem i vores produktionen. Derfor mener jeg, vi indgår som en naturlig del af mælkeproduktionen også, siger han.

Flere andre kødproducenter har henvendt sig til Økologisk Landsforening, og de er nu i dialog med foreningen om at komme med i det officielle arrangement i 2020.

- Vi har en fornuftig dialog, men ind til videre har vi kun fået et måske i forhold til næste år, siger Jan Knudsen.

Selvom Nørhavegård ikke er med i det officielle arrangement, afholder det dem ikke for at være med i festen palmesøndag. De lukker ungkreaturerne på græs i to hold klokken 12 og 13, og der bliver en lang række aktiviteter på Nørhavegård for hele familien. MARAM