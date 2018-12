MF for Venstre om VUC: - Borgmester må undersøge muligheden for satellit

LÆSERDEBAT: Det er meget ærgerligt, at bestyrelsen i HF/VUC Fyn har set sig nødsaget til at lukke afdelingen i Rudkøbing på Langeland, formentlig også på grund af færre kursister samlet set.

Jeg opfordrer borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune, til at undersøge mulighederne for gennem samarbejde med de berørte aktører at etablere en eller flere satellitklasser i Rudkøbing, baseret på det antal elever, der er på Langeland.

Hvis der trods nedgang i elevtal fortsat er elever nok på Langeland til fagligt kvalificeret at danne en eller flere klasser, så handler det om samarbejde mellem de berørte aktører.

Og det er jo f.eks. billigere at sende en eller flere lærere fra Svendborg til Rudkøbing end det er at sende et eller flere hold kursister den anden vej. Men det skal naturligvis være baseret på, at det faglige niveau er i orden. Lokalemæssigt burde det ikke være en umulig opgave at løse.

Det er ikke Folketinget eller regeringen, der har truffet beslutninger om disse lukninger og flytninger.

Jeg vil for god ordens skyld stille spørgsmål til undervisningsministeren for at få svar på, hvordan udviklingen er i HF/VUC Fyn, herunder i den samlede økonomi, som vist er i negativ udvikling, og hvad årsagen er til den negative udvikling, herunder hvordan det ser ud med udgifterne til bygninger og byggeudgifter i HF/VUC-Fyn, og om man har forbygget sig andre steder på Fyn i HF/VUC.

Endelig er dog det glædeligt, at beskæftigelsen stiger, og ledigheden falder. Der er noget at gå i gang med, og vi har lige styrket erhvervsuddannelserne gennem finansloven. Så der er muligheder.