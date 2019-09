Lystfiskerturisme truet af nyt EU-forslag

Forslaget indeholder udover restriktioner for fiskerierhvervet også begrænsninger for lystfiskeriet. Her foreslår kommissionen, at det er tilladt at fange to torsk om dagen pr. lystfisker.

Det er EU-kommissionen, der har fremsat et forslag om skrappe restriktioner på torskefiskeriet i såvel østlige som vestlige Østersø, som de europæiske fiskeriministre skal tage stilling til den 14-15 oktober. Forslaget har baggrund i en meget alvorlig udvikling af bestanden af torsk i særlig grad i østlige Østersø, men også i den vestlige del, som Langeland hører under.

Den Radikale Rasmus Helveg Petersen har skrevet til fiskeriminister Mogens Jensen (S) og gjort ham opmærksom på, hvilke konsekvenser det kan få for lystfiskerturismen på Langeland, hvis nye torskekvoter indføres for lystfiskere. Foto: Arkivfoto.

- Det er naturligvis vigtig, at vi få beskyttet torskebestanden, men de fisk, turisterne fanger, har ingen betydning for bestanden, så der er ingen grund til de restriktioner, siger han.

Det kan godt være, at lystfiskerne også skal bidrage, men jeg mener, at man skal gøre det på en anden måde for eksempel sætte mindstemålet op, siger han.

- Der er ingen, der gider kører 600-800 km for at fange to torsk om dagen. Det kostede os halvdelen af omsætningen, da man satte lystfiskernes fangst ned til tre og fem fisk om dagen. Hvis man sætter det ned til to om dagen, er det ikke sikkert, vi klarer den, det vil helt sikkert koste fyringer, siger Nikolaj Östa.

Bekymring på Langeland

Også borgmester Tonni Hansen (SF) er i aktion for at stoppe de vidtgående restriktioner for lystfiskeriet.

- Jeg har fået en henvendelse fra turisterhvervet, og jeg har skrevet til fiskeriministeren. Det har ikke betydning for torskebestanden, om lystfiskerne fanger syv eller to torsk om dagen, men for det langelandske turisterhverv har det stor betydning. Det er naturligvis vigtigt, at der bliver gjort noget for at sikre torskebestanden i fremtiden. Det er et alvorligt sygdomstegn, at vores fiskebestande har det så dårligt, siger han.

I efteråret 2018 gik Tonni Hansen og Lollands borgmester Holger Rasmusen (S) i aktion for at få gjort noget ved de lystfiskerkvotere, der siden januar 2017 plagede turisterhvervet. Regler om tre fisk per lystfisker per dag i januar og februar og fem resten af året tog hårdt på turisterhvervet.

Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe er bekymret over forslaget om de lavere lystfiskerkvoter.

- Det har stor betydning for den del af året, der ligger uden for skolesommerferien. Vi så det i 2017 og -18, hvordan lystfiskerne blev hjemme, og vi kan se nu alene ved rygtet om forslaget begynder det at køre på de sociale medier. Turisterne blokerer simpelhen overfor tanken om to fisk om dagen, hvis det er blæsevejr og de ikke kan fiske et par dage, så oplever turisterne det som en stor begrænsning og så vil de hellere tage til et sted, hvor fiskeriet er uden restriktioner.