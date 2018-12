OPDATERET MED UDTALELSER FRA JAN OLE JAKOBSEN (V)

RUDKØBING: Den omdiskuterede lukning af børnehaven Pyramiden i Rudkøbing er stillet i bero. De fem medlemmer af Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune vil have en nærmere analyse af behovet for børnepasning på Midtlangeland.

Udvalget holdt møde tirsdag, og her var sagen ikke med, men man talte om den uden for dagsordenen, bekræfter næstformanden i udvalget, Tonny Gjersen (SF).

Derfor bliver der indkaldt til et ekstraordinært møde i Lærings-, Social- og Kulturudvalget den 8. januar, hvor man formelt kan godkende at få udarbejdet analysen.

Pyramiden er en afdeling i Midtlangeland Dagtilbud, som består af tre børnehaver og en dagpleje.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet i sidste øjeblik at lukke Pyramiden. Det var noget, kommunalbestyrelsen selv foreslog, så sagen var ikke i høring undervejs.

Kommunalbestyrelsen betegner det selv som en flytning, da børn og personale skal rykke til børnehaven Vejlen, som er en del af samme juridiske enhed. Forældrene fastholder, at det er en lukning, da børnehaverne ligger på forskellige adresser.

Efter beslutningen er der sået tvivl, om der vil være pladser nok til børnepasning på Midtlangeland, lige som forældrene har udtrykt deres kritik og bekymring. Repræsentanter fra forældrebestyrelserne var i november til møde med borgmester Tonni Hansen (SF) og formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V).

- Selvfølgelig har forældrenes reaktion gjort indtryk, og vi har fået smæk, nok uberettiget efter min mening, men jeg ser det jo også med politikerens øjne. Men det er ikke bare disse reaktioner. Også børnetallet er noget, vi tager alvorligt. Nu skal vi have det hele set grundigt igennem, og så må se, om det kan lade sig gøre at bevare Pyramiden, eller det ikke kan, siger Tonny Gjersen.

Lukningen var planlagt til 31. marts. Tonny Gjersen tvivler på, at man kan have analysearbejdet gjort færdigt til den tid.

- Det vigtigste er, at vi får materiale, så vi kan finde en langtidsholdbar løsning, uanset hvad vi beslutter os til, tilføjer næstformanden.

Udvalgsformand Jan Ole Jakobsen finder det også rigtigst med en analyse.

- For mig er det også vigtigt, at vi får kigget på dagplejepladserne, for vi mangler dagplejere. Vi har været nødt til at indrette syv pladser i Legestuen Nørrebro, så der er et påtrængende behov for pladser til 0-3-årige, og den del af det skal vi have løst hurtigst muligt, siger Jan Ole Jakobsen.

Under alle omstændigheder skal man finde en attraktiv løsning for forældrene.

Han deltog ikke i budgetforhandlingernes afgørende fase, men blev orienteret lidt undervejs.

- Ærgrer beslutningen om Pyramiden dig?

- Sådan vil jeg ikke sige det. Jeg respekterer, at man i en budgetsituation, hvor man skal finde besparelser, må træffe nogle valg. Men måske kan vi lære af det forløb, der har været. Og det er altid godt at "ryste posen". Jeg er glad for, at vi når denne beslutning i januar, siger formanden.

Også de to partier, der ikke har sæde i Lærings-, Social- og Kulturudvalget - Konservative og DF - er taget i ed og med på, at man laver analysen og sætter lukningen/flytningen af Pyramiden på "stand by".