Lovlydige Langeland: Fiskerikontrol fandt alt i orden før ålefiskeri

LINDELSE: Alt i orden. Intet ulovligt. Sådan kunne Fiskeristyrelsen konstatere efter et kontrolbesøg i Lindelse Nor forud for udsætningen af åleruser, som blev lovlig fra midnat natten mellem onsdag og torsdag, der samtidig markerede august måneds komme.

- Vores kontrol handlede om at sikre, at ingen "tyvstartede". Man må anvende disse ruseredskaber fra 1. august, og vi ville kontrollere, at ingen gik i gang med at tage de pladser, man erfaringsmæssigt ved, er de bedste, før tid, fortæller fiskerikontrollør Thomas Hansen fra Fiskeristyrelsens afdeling i Kolding.

Det viste sig, at ingen havde gjort, så kontrolaktionen kunne fortsætte til Kertinge Nor ved Munkebo, hvor der var anderledes ting at tage fat på.

I Lindelse Nor var der nogle ganske batagelagtige forhold, der lige skulle rettes. Det kunne man klare via en hurtig henvendelse til ejerne af de pågældende redskaber, og så var der ikke mere i det, slutter Thomas Hansen.