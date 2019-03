Lokale madvarer på Langeland: Onlinetorvet.dk er i luften

Efter længere tids tilløb er Julie Ravn og Rikke Vædele atter i gang med at sælge mad fra lokale producenter, nu under navnet Onlinetorvet.dk.

LANGELAND: De har været ramt af adskillige benspænd, Julie Ravn og Rikke Vædele, i deres arbejde for at skaffe fødevarer fra lokale producenter til langelænderne, siden de sidste år gik i luften via den franske platform Madsamling, der stort set i samme øjeblik besluttede at lukke platformen i Danmark.

Det slog ikke de to kvinder ud, men længere tids arbejde med en ny platform og livlig gang i andre projekter har gjort, at den nye platform har været længere tid undervejs end først planlagt. Men nu er den her under navnet Onlinetorvet.dk.

Den indeholder varer fra mange af de samme producenter som tidligere, og flere nye er kommet til.

- Vi har fået et samarbejde med Byens Gårdbutik i Svendborg, som lægger varer ind på vores platform, det åbner muligheder for os, som vi ikke før havde som fx oste, kyllinger og i det hele taget mange af de varer, som Byens Gårdbutik har, siger Julie Ravn.

- Samtidig vil vi kunne samle flere fynske varer og transportere dem ét sted fra, så det også på den led bliver mere bærdygtigt.

- Men vi har stadig varer fra langelandske producenter som eksempelvis Nørhavegård og Martine Voigt, og der kommer løbende nye producenter til, siger hun.

- Vi er glade for den nye platform, fordi den giver mulighed for, at vi kan skrive vores blog om bæredygtighed, om de enkelte producenter, madopskrifter og den slags, siger Rikke Vædele.

Platformen er allerede i luften, og man kan oprette sig som kunde. Første udlevering af varer forgår på torsdag den 4. april, og man kan bestille frem til den 2. april.

Det er Julie Ravns og Rikke Vædeles ambition at udvide platformen til at dække hele Fyn. Foreløbig er der fire fynske udleveringsteder på Onlinetorvet.dk. Udover Rudkøbing er det Byens Gårdbutik i Svendborg, Høkildegård i Vester Skerningeområdet og Storms Pakhus i Odense.

Udleveringsstedet bliver fremover cafeen Dragonflys i Østergade 54 i Rudkøbing - her overvejer indehaveren Rasmus Guldsmed også at lægge varer ind på platformen, eksempelvis en gang aftensmad, som man kan tage med hjem, når man har hentet sine varer.

- Det bliver ikke lige ved første udlevering, det kan jeg ikke nå. Måske laver jeg noget mad, man kan købe og spise her i cafeen, det har jeg ikke helt besluttet endnu, siger Rasmus Guldsmed.

Rikke Vædele og Julie Ravn arbejder hele tiden på at optimere deres digitale platform og på at få nye varer ind.

- Vi håber, det kan blive en markedplads med alle mulige bæredygtige varer i fremtiden.