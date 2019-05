Løkke i kaptajnens stol: På færgetur med statsminister

SPODSBJERG: Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag aften gæstede lokale Venstrefolk til møde om blandt andet rute 9, fik han for en stund lov at sætte sig i kaptajnens stol på færgen "Lolland" på sejladsen fra Tårs til Spodsbjerg. Under instruks af kaptajn David Jørgensen styrede statsministeren fartøjet et stykke tid, inden David Jørgensen selv tog over ved indsejlingen til Spodsbjerg.

Lars Løkke Rasmussen, og hans to partifæller, det lokale folketingsmedlem Erling Bonnesen, og folketingskandidat på Lolland, Rasmus Brandstrup Larsen, tog først en snak for sig selv om rute 9 og en mulig opgradering, der i den store model tæller både forbedringer af vejene hen over Tåsinge, Langeland og Vestlolland og en fremskudt færgehavn ved Tårs. Målet for færgeoverfarten er en tid på 22 minutter i den mest omfattende løsning.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har offentligt dømt en opgradering ude. Han mener ikke, at det vil være rentabelt. Fremskydning af færgehavnen vil anslået koste fra 1,08 milliard op til 1,8 milliard, alt efter hvilken model man i givet fald går efter. Så kommer vejinvesteringer oveni.

- Men nu skal man jo altså huske på, at der er valgkamp, og vi sidder her som Venstrefolk og giver vores mening til kende. Jeg vil ikke afgive løfter, men spørgsmål om infrastruktur skal ikke afgøres via et excel regneark. Det, jeg kan love, er, at vi skal have undersøgt det her projekt ordentligt, sagde Lars Løkke Rasmussen.

- Og vi blå partier har indgået et trafikforlig, som over en 10-årig periode tilfører infrastrukturen i Danmark 117 milliarder kroner. Hvis den røde fløj vinder, skal man ikke regne med, at der bliver penge til asfalt. Det hele vil så blive bundet op på en togfond, der blandt andet vil kræve en ny bro over Vejle Fjord og smadre en masse natur, tilføjede statsministeren.

De morgenduelige kan i øvrigt træffe ham onsdag kl. 8.30 ved Sparkøbmanden i Humble og en halv times tid frem.