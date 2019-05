Lektion i udkantsproblemer til Mette Frederiksen

Socialdemokraternes statsministerkandidat Mette Frederiksen fik en lektion i udkantsproblematik på VUC i Rudkøbing tirsdag eftermiddag og hun lovede at prøve at gøre noget, hvis hun får magten

Symbolikken kunne næsten ikke være tydeligere, da Socialdemokraternes statsministerkandidat Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag besøgte VUC i Rudkøbing og blev taget imod af den lokale folketingskandidat Bjørn Brandenborg, der gennem det seneste halve år har kæmpet for at undgå lukning af VUC Langeland, og netop på dagen da Socialdemokraterne kom med et uddannelsesudspil, der blandt andet skal sikre andre VUC'ere mod lukning og sikre bedre uddannelsesmuligheder i udkantsområder.

Også VUC Langelands tidligere leder Thomas Borum Reuss og VUC Fyn's rektor Stig Jarbøl tog imod Mette Frederiksen, da hun steg ud af den røde kampagnebus på havnen i Rudkøbing.

Indenfor ventende en fyldt sal af langelændere, der gerne ville høre Mette Frederiksens bud på løsninger på udkantsproblemerne.

- Jeg kan mærke frustrationerne, de kommer meget tydeligt frem, sagde Mette Frederiksen til Fyns Amts Avis efter mødet.

- Og det er bestemt noget, jeg tager med mig hjem, sagde hun.

Inden da havde hun holdt en forholdvis kort tale, hvor hun blandt andet understregede, at hun vil gøre op med centraliseringen i det danske samfund.

- Det har taget overhånd. Jeg kan godt forstå, hvis i bliver trætte af politikere, der først siger det ene og derefter det andet, men det er blevet for meget og vi vil hele Danmark.

- Jeg vil ikke love, jeg at jeg kan løse alle problemer, men jeg vil forsøge at gøre det bedre. Blandt andet skal der være flere uddannelser udenfor de store byer og jeg vil arbejde i velfærd fremfor skattelettelser, sagde hun.

Idet hele taget var uddannelse et centralt emne på mødet, hvor Mette Frederiksen også understregede at Socialdemokraterne vil fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelserne, som blandt andet har været med til at knække halsen på især de meget små uddannelsesinstitutioner som VUC Langeland.

Mette Frederiksen var også kommet for at lytte og den dialog havde de lokale socialdemokrater inviteret tre langelænder til at starte.

Den første, Henrik Schakow, formand for Langelands Hjertestarterforening, spurgte retorisk Mette Frederiksen om hun i tilfælde af et hjertestop, helst ville reddes af en uddannet eller en u-uddannet hjælper og fik dermed sat fokus de langelandske akut-hjælpere og problemerne med de lange responstider.

- Vi er heldigvis enige med den nuværende regering i, at vi skal have gjort noget ved hele akut-området, som ikke er godt nok, og det gælder mange andre steder i Danmark, sagde Mette Frederiksen.

Digital designer Marie Wöldike præsenterede sig som tilbageflytter, og opfordrede Mette Frederiksen til at gøre noget ved problemerne omkring lånemuligheder og sikre arbejdspladser, så netop unge får lyst til at flytte tilbage til de områder, hvor de er født og opvokset.

- Det skal være muligt at kunne låne penge både til virksomheder og til huskøb i udkanten, og giv os der bor her nogle fordele, så det er attraktivt eksempelvis for unge at flytte hertil, sagde Marie Wöldike.

Mette Frederiksen mente, at der kunne ligge muligheder for mindre virksomheder i Vækstfonden og understregede iøvrigt, at de er vigtigt, at det ikke kun er turisterhvervet, der kan overleve i udkantsområderne.

Sidste problemstilling fra det såkaldte panel kom fra Jytte Frederiksen og handlede om de frivillige, om hvor vanskeligt det er at skaffe støtte til frivilligt arbejde, når det gælder mennesker over 65, mens det er nemmere at skaffe penge til børn og unge, som det ikke vrimler med.

Der blev også plads til et enkelt klimaspørgsmål fra salen, nemlig hvorfor Socialdemokraterne ikke satser hele butikken på at gøre noget ved klimaproblemerne. Det fik Mette Frederiksen til at understrege, at hun vil have mere velfærd.

- Vi skal gå foran og udvikle grønne løsninger, ligesom vi har gjort i vindmølleindustrien, det er det, vi er gode til. Men det betyder ikke, at mennesker med et handicappet barn ikke skal have hjælp, og at ældre, der har brug for en plejehjemsplads, ikke skal have det, sagde hun.