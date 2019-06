LANGELAND: Ledigheden faldt i april i forhold til både marts samt april i 2018. April 2019 havde den laveste ledighed for denne måned siden 2013, fremgår det af den seneste statistik. 192 eller 4,0 procent stod uden job.

Måske lidt overraskende viser opgørelsen, at der stadig var de fleste ledige i industrien og i gruppen af byggefag, selv om der dog skete et fald på 13 ledige i forhold til samme måned sidste år.

Der var i april i år på Langeland 50 ledige i de fem fagforbund Byggefagene, El-faget, Metal, 3F og NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet).

- Det skal så også tages i betragtning, at industrien og byggefagene er de to store områder, og det går den rigtige vej, påpeger formanden for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget (BUI), René Larsen (S), som glæder sig over udviklingen.

- Så nu er vi allerede næsten på niveau med det, vi ser i højsæsonen for beskæftigelsen, så det lover godt, når vi får tallene for juni og juli. Samtidig er der grund til at glæde os over, at vi er på niveau med Svendborg og det øvrige Fyn, tilføjer formanden.

Og det er den laveste ledighed i april, man har set, siden jobcentret blev udskilt som selvstændigt for Langeland. Før lå det under Svendborg som led i kommunalreformens udmøntning.

Færrest ledige fandt man hos forbundet Fag og Arbejde (FOA) samt hos ledere og tekniske funktionærer, hvor der var henholdsvis otte og seks ledige i april 2019.

Af de ledige var 119 ledige mænd og 73 ledige kvinder. Kvinderne havde fået den største andel af faldet, 23 personer.

109 af de ledige modtog dagpenge, mens 83 var registreret som jobparate kontanthjælpsmodtagere.