Flertal besluttede sig for at pege på forslag, der lægger pladser både i have og på asfaltareal

HUMBLE: Efter lang tids debat besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag på Strynø, at Hjemmeplejen Humble skal have delt sit parkeringsareal, når hjemmeplejen flytter til adressen Hallinggade 23. De fleste af p-pladserne lægges i haven til Hallinggade 23, men 15 procent af asfaltarealet ved Humble Skole bliver inddraget. Der er tale om den såkaldte model 12, som kom sent ind i billedet.

For stemte SF, S og K med samlet 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen, mens V og DF med fem sagde nej og ønskede spørgsmålet tilbage til fornyet behandling i administrationen.

SF's Erik Jørgensen, som i Sundhedsudvalget var med i flertallet for at sende sagen retur til forvaltningen, er på ferie, og hans stedfortræder, Bjarne Nielsen, stemte sammen med resten af den seks personer store gruppe.

Navnefællen Bjarne Nielsen (V) var meget direkte i sin kritik af sagsforløbet.

- Det her er simpelthen noget makværk. Forældrene på skolen og Rævehøj samt hallen har ikke været inddraget tilstrækkeligt, og da vi fra politisk hold var til møder med forvaltningen, fik vi nærmest at vide, at vi ikke skulle blande os, tordnede Bjarne Nielsen.

Han sagde, at formanden for Sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen (S) i begyndelsen af valgperioden havde gjort et stort arbejde for at finde egnede lokaler til hjemmeplejedistriktets ansatte, og at der var peget på det gamle Humble Bibliotek.

- Det bragte jeg op over for Fyns Amts Avis, da avisen skrev om sagen, og jeg nævnte udtrykkeligt, at hvis ikke der var p-pladser nok ved det gamle bibliotek, kunne man finde flere på den gamle boldbane.

Bjarne Nielsen mener, at der efterhånden er en meget lukket kultur i kommunen.

- Generelt har man også fornemmelsen af, at forvaltningen lægger sager på den lukkede dagsorden, selv om det slet ikke er nødvendigt, og det er direkte pinligt, at vi politikere bliver ringet op af folk fra Humble, som spørger os, hvad der foregår, tilføjede Bjarne Nielsen.