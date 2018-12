LANGELAND: Der er rigtig lang tid til. Men skolebørnene på Langeland og deres forældre kan allerede nu sætte krydser i kalenderen for 2021 - hvis de altså har en. Ellers må der hænges gule lapper på køleskabet eller lignende, så man kan huske det. Det handler om, at sommerferien for 2021 nu er på plads. Den indledes lørdag den 26. juni, mens det forudgående skoleår begynder mandag den 10. august 2020.

Også de øvrige ferier samt helligdage i skoleåret 2020/21 er på plads. Lærings-, Social- og Kulturudvalget har netop godkendt ferieplanen. /milo