Langelandsrevyen i kaos. Men de bliver klar til premieren

LANGELAND: De er klar på bænken, Dan Skov, Jacob Kromann og Kenni Navne, og selv efter adskillige gennemlæsninger og prøver fniser de, hvis de da ikke knækker sammen af grin, når de diskret får drillet hinanden og får noget nyt ud af teksten.

Det er, som det skal være, og Langelandsrevyens nye instruktør, Nils Worsaae, er tilfreds.

- Det er godt, når I hjælper hinanden på vej på den måde, roser han de tre på bænken, der igen i år er blevet til hankøn efter en kort kvindelig overtagelse af den traditionsrige sketch i revyen 2018. Og det får en af revyens kvindelige veteraner, Stina Arrildslund, til at konstatere, at hun synes, der generelt mangler gode tekster til de kvindelige skuespillere.

- Det meste er skrevet til mænd, og det er ikke sjovt bare at være fyld og korpige, siger hun.

På den måde er der intet nyt under solen, og meget er, som det altid har været. Bænken skal være der, ligesom Liv på Landet og de koreograferede intro- og finalenumre. Det er, som vi forventer, men der er også nye tiltag, som ikke skal afsløres her - men det er blandt andet noget med skrald.

Nils Worsaae er deltidslangelænder, har haft sommerhus i Bøstrup, men har nu fritidshus i Humble og er kommet på Langeland og har set revy i mange år. Han er uddannet tandlæge og kæbekirurg, men har også instrueret teater tidligere på såvel amatør- som professionelt niveau, og så kommer han fra en teaterfamilie, så det med scenen ligger i blodet. Da han blev spurgt, om han ville komme og instruere, sagde han ja.

- Jeg synes, det er et fantastisk arbejde folkene i Langelandsrevyen gør, og det er imponerende, at det lykkes at trække så mange mennesker til år efter år. Det er helt unikt, og det ville være ærgerligt, hvis revyen forsvandt, siger Nils Worsaae.

Og det var tæt på slet ikke at blive til noget i år. Efter to år som næsten selvkørende - Valle hansen trådte til som tovholder i 2018 - var der flere, der overvejede deres situation, hvis ikke der kom en ny instruktør på banen.